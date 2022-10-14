Рік викликів та підтримки: як Волинський центр зайнятості допомагав почати власну справу та здобути безкоштовну освіту





«На Волині ми не так болісно відчуваємо війну, як східні області, але вплив на роботу бізнесу – просто шалений», - наголосила на підсумковій пресконференції директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин.



Керівниця наголосила, що у 2023 році запроваджено нові види гнучких компенсацій та працевлаштування осіб, передовсім для соціально вразливих категорій і особлива увага приділяється внутрішньо переселеним українцям, ветеранам та людям з інвалідністю.



«Якщо у 2021 році понад 55 тисяч волинян шукали роботу і 15 тисяч з них працевлаштовано, то у 2023 році пошукачів роботи менше - майже 21,5 тисячі, з яких працевлаштовано трохи більше 10 тисяч. Тобто ми працевлаштували кожного другого із тих, хто до нас звертався», - розповіла Алла Куцин.





Найбільш затребуваними є робітничі спеціальності – кваліфіковані робітники з інструментом – 56%, службовці, технічні службовці – 28%, найпростіші професія без кваліфікації – 16%.





Алла Куцин зауважила, що найбільша потреба роботодавців у працівниках оптової та роздрібної торгівлі (28%), освіти (14%) та переробної промисловості (13%). Відповідно у ТОП-10 заявлених роботодавцями вакансій у 2023 році входять продавець, кочегар котельні, водій, кухар, бухгалтер, касир, медсестра, вчитель, адміністратор та швачка.



Очільниця центру зайнятості зосередила увагу на кожній із активних програм служби зайнятості, які будуть впроваджуватися і у наступному році.





Компенсація роботодавцям витрат на оплату праці за влаштування ВПО

Компенсації для роботодавців можна розділити на такі групи: перша – із компенсацією єдиного внеску, друга – компенсація фактичних витрат на оплату праці.



«Ця програма діє не перший рік, але щороку змінюється розмір компенсації, який залежить від розміру мінімальної заробітної плати, який постійно зростає. Зараз ця цифра – 6700 гривень. Не всі ВПО працевлаштовуються через центри зайнятості. Вони можуть це зробити самостійно, а роботодавець, що отримати компенсацію, може повідомити про працевлаштування через Дію», - пояснила директорка.



У 2023 році роботодавцям в рамках цієї програми виплачено 4 мільйони 100 тисяч гривень.



Досвідом отримання компенсації за працевлаштування ВПО поділилася директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.



«Ми працевлаштовуємо переселенців ще з 2015 року. Ясно, що це не було так масово, як зараз. Активний наплив почався з минулого року. Загалом через зоопарк пройшло близько 20 ВПО. Працевлаштовували ми і студентів із Харківської області, які хотіли підзаробити влітку, а зоопарк отримав компенсацію. Зараз у нас вже більше року працює 10 внутрішньопереселених осіб», - розповіла пані Людмила.



Власниця барбершопу Ольга Куденчук теж скористалася активними програмами для роботодавців, зокрема однією компенсацією єдиного внеску на новостворені робочі місця, двома компенсаціями 50 відсотків мінімальної заробітної плати за одне працевлаштування молоді та однією компенсацією за працевлаштування особи з інвалідністю.



Ваучери на навчання

«Ваучери на навчання ми також видаємо не перший рік, але у 2023-му відбувся такий собі прорив – видано 551 ваучер на суму 10,1 мільйона гривень», -зауважила керівниця обласного центру зайнятості.



З її слів, зріс перелік професій та спеціальностей до 124 одиниць, а також збільшено перелік категорій населення, які можуть отримати ваучери, а саме: учасники бойових дій, особи, які отримали поранення, які були позбавлені свободи, особи з інвалідністю.



«<i>Популярнішою була вища освіта, особливо психологія – 172 ваучери, серед робітничих професій найчастіше обирали вчитися на кухаря – 55 ваучерів», - повідомила Алла Куцин.





Людмила Мельник у липні минулого року отримала від центру зайнятості ваучер за спеціальністю «Психологія» та днями завершує навчання у ВНУ ім. Лесі Українки. І вже працює за новою спеціальністю – психологом у Технічному коледжі ЛНТУ.



«Луцька філія центру зайнятості допомогла мені здійснити мрію. Досвід спілкування на власних бізнес-тренінгах та повномасштабна війна підштовхнули мене до зміни діяльності. 25 лютого 2022-го я вже стояла перед людьми як інструктор з надання психологічної допомоги, але щоб робити це професійно мені потрібен був диплом», розповіла Людмила Мельник.



Навчання учасників бойових дій

«Надзвичайно гарна ініціатива – експериментальний проєкт із організації навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, яких в Україні є 8. Найближчий до нас – Рівненський, Львівський.

При цьому часникам бойових дій не треба перебувати на обліку в службі зайнятості, головне їхнє бажання вчитися, а ми профінансуємо», - зауважила керівниця волинського центру зайнятості.





Одним із перших, хто скористався програмою навчання ветеранів є волинянин Сергій Солов’янчик, який нині навчається у Рівненському центрі профтехосвіти, здобуваючи навики водіння транспортом категорії С.



Мікрогранти

«Активно працює урядова програма «Єробота» із надання мікрогрантів для створення власного бізнесу. Є дуже багато бажаючих взяти грант на розвиток або започаткування власного бізнесу. У 2023 році профінансовано 205 отримувачів гранту на суму 48 мільйонів гривень, при цьому створено 334 робочих місця», - розповіла Алла Куцин.





Приміром, Олена Чіні отримала мікрогрант на суму 250 тисяч гривень для розвитку власної справи зі створення колекцій одягу із натуральних тканин та із ручною вишивкою – гладдю. Вона популяризує ручну роботу не лише в Україні, а й далеко за її межами.



Очільниця обласного центру зайнятості також розповіла, що цьогоріч грантовою програмою скористалися і ветерани війни (6 осіб) та їхні дружини (5 осіб) на загальну суму 2 мільйони гривень. Серед започаткованих справ – салони краси, обробка каменю, магазини тощо.



Суспільно корисні роботи

«Актуальна та потрібна форма співпраці з органами місцевого самоврядування – це організація суспільно корисних робіт, які оплачуються фондом загальнообов’язкового державного соцстрахування. У 2023 році збільшено розмір оплати праці людей, які залучені до суспільно корисних робіт – з грудня це вже 1,5 мінімальної заробітної плати – трохи більше 10 тисяч гривень.

Якщо загалом в Україні суспільно корисні роботи називають «армією відновлення», то у нас це «армія оборони». Завдяки зусиллям хлопців, які перебували на обліку в центрі зайнятості, побудована 4-та лінія оборони під білоруським кодоном. Крім того облаштовувалися укриття. Зараз ми більш переорієнтовуємося на плетіння маскувальних сіток та пакуванні пайків для військових», - підсумувала цей напрямок роботи директорка центру зайнятості.



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Голова громадської організації «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині» Олег Кобилинський презентував проєкт

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