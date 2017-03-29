Через незначну аварію у Луцьку виник шалений затор
Сьогодні, 14:41
Через дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в Луцьку сьогодні, 22 грудня, виник чималий затор.
Про це пише Конкурент.
У Луцьку зіткнулися дві автівки на кільці біля стадіону «Авангард». Автопригода трапилася в передобідню пору 22 грудня.
Зіткнулися «Рено» та «Деу Ланос». Автівки отримали незначні пошкодження.
Через автопригоду утворився величезний затор в сторону РЦ «Промінь».
На місці працює патрульна поліція.
Про це пише Конкурент.
У Луцьку зіткнулися дві автівки на кільці біля стадіону «Авангард». Автопригода трапилася в передобідню пору 22 грудня.
Зіткнулися «Рено» та «Деу Ланос». Автівки отримали незначні пошкодження.
Через автопригоду утворився величезний затор в сторону РЦ «Промінь».
На місці працює патрульна поліція.