Через незначну аварію у Луцьку виник шалений затор

Через незначну аварію у Луцьку виник шалений затор
Через дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в Луцьку сьогодні, 22 грудня, виник чималий затор.

Про це пише Конкурент.

У Луцьку зіткнулися дві автівки на кільці біля стадіону «Авангард». Автопригода трапилася в передобідню пору 22 грудня.

Зіткнулися «Рено» та «Деу Ланос». Автівки отримали незначні пошкодження.
Через незначну аварію у Луцьку виник шалений затор

Через автопригоду утворився величезний затор в сторону РЦ «Промінь».

На місці працює патрульна поліція.