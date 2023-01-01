На Волині чоловік отримав штраф за те, що незаконно засіяв гречкою ділянку біля річки





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Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, навесні 2023 року обвинувачений розорав трактором та засіяв гречкою ділянку в межах охоронної зони прибережної захисної смуги річки Золотуха (за межами села Ставки Володимирського району). Йдеться про ділянку в 0,1 га.



Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки). В процесі розслідування обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. При призначенні покарання суд врахував, що раніше чоловік не мав судимостей, має позитивні характеристики, а також розкаявся у вчиненому.



Суддя Тетяна Пустовойт визнала його винним та призначила 17 тис. грн штрафу. Це значно м’ягше покарання, аніж передбачає стаття. Окрім цього, він повинен сплатити 3,6 тис. грн за проведення топографо-геодезичних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд на Волині призначив 17 тис. грн штрафу чоловікові, який незаконно засіяв гречкою невелику ділянку біля річки. Йдеться про прибережну захисну смугу, де заборонено проводити сільськогосподарські роботи. Суд визнав його винним у самовільному зайнятті земель.Про це пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, навесні 2023 року обвинувачений розорав трактором та засіяв гречкою ділянку в межах охоронної зони прибережної захисної смуги річки Золотуха (за межами села Ставки Володимирського району). Йдеться про ділянку в 0,1 га.Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки). В процесі розслідування обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. При призначенні покарання суд врахував, що раніше чоловік не мав судимостей, має позитивні характеристики, а також розкаявся у вчиненому.Суддявизнала його винним та призначила 17 тис. грн штрафу. Це значно м’ягше покарання, аніж передбачає стаття. Окрім цього, він повинен сплатити 3,6 тис. грн за проведення топографо-геодезичних робіт.

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