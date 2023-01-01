На Волині чоловік отримав штраф за те, що незаконно засіяв гречкою ділянку біля річки

На Волині чоловік отримав штраф за те, що незаконно засіяв гречкою ділянку біля річки
Суд на Волині призначив 17 тис. грн штрафу чоловікові, який незаконно засіяв гречкою невелику ділянку біля річки. Йдеться про прибережну захисну смугу, де заборонено проводити сільськогосподарські роботи. Суд визнав його винним у самовільному зайнятті земель.

Про це пише ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, навесні 2023 року обвинувачений розорав трактором та засіяв гречкою ділянку в межах охоронної зони прибережної захисної смуги річки Золотуха (за межами села Ставки Володимирського району). Йдеться про ділянку в 0,1 га.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки). В процесі розслідування обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. При призначенні покарання суд врахував, що раніше чоловік не мав судимостей, має позитивні характеристики, а також розкаявся у вчиненому.

Суддя Тетяна Пустовойт визнала його винним та призначила 17 тис. грн штрафу. Це значно м’ягше покарання, аніж передбачає стаття. Окрім цього, він повинен сплатити 3,6 тис. грн за проведення топографо-геодезичних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, суд, гречка, річка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для відправки в Україну, – Рютте
Сьогодні, 15:27
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 15:05
На Волині чоловік отримав штраф за те, що незаконно засіяв гречкою ділянку біля річки
Сьогодні, 15:04
У громаді поблизу Луцька поховали Героя Валерія Марушка
Сьогодні, 14:53
Через незначну аварію у Луцьку виник шалений затор
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
На Волині водія за п’яну їзду оштрафували на 40 тисяч На Волині водія за п’яну їзду оштрафували на 40 тисяч
21 грудень, 19:21
Священника на Волині визнали винним у позбавленні волі дитини Священника на Волині визнали винним у позбавленні волі дитини
21 грудень, 12:11
На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати
19 грудень, 18:49
За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника
19 грудень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський вручив найвищу державну нагороду батькам Героя з Волині
Сьогодні, 15:33
 0
Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для відправки в Україну, – Рютте
Сьогодні, 15:27
 0
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 15:05
 0
На Волині чоловік отримав штраф за те, що незаконно засіяв гречкою ділянку біля річки
Сьогодні, 15:04
 0
У громаді поблизу Луцька поховали Героя Валерія Марушка
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8