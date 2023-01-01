У громаді поблизу Луцька поховали Героя Валерія Марушка

Валерія Марушка.



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Стрілець-снайпер аеромобільного батальйону військової частини А0281, житель села Смолигів Луцького району Валерій Марушко загинув 17 грудня 2023 року в селі Мар’їнка Покровського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу. Воїн був мобілізаваний у жовтні 2023 року, після чого близько місяця проходив військові навчання у Польщі.



Перший бій на передовій став для воїна останнім. Вдома у нього залишилися згорьовані батьки, сестри та брат. Мама захисника – багаторічна хористка храму у Смолигові.



Поховали Героя на місцевому кладовищі.



«Вічна і блаженна пам‘ять воїну!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Свято-Миколаївському храмі у селі Смолигів поблизу Луцька провели в останню путь полеглого військовослужбовцяПро це повідомляє Православна Волинь Стрілець-снайпер аеромобільного батальйону військової частини А0281, житель села Смолигів Луцького району17 грудня 2023 року в селі Мар’їнка Покровського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу. Воїн був мобілізаваний у жовтні 2023 року, після чого близько місяця проходив військові навчання у Польщі.Перший бій на передовій став для воїна останнім. Вдома у нього залишилися згорьовані батьки, сестри та брат. Мама захисника – багаторічна хористка храму у Смолигові.Поховали Героя на місцевому кладовищі.«Вічна і блаженна пам‘ять воїну!» - йдеться у повідомленні.

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