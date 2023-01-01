У громаді поблизу Луцька поховали Героя Валерія Марушка
Сьогодні, 14:53
У Свято-Миколаївському храмі у селі Смолигів поблизу Луцька провели в останню путь полеглого військовослужбовця Валерія Марушка.
Про це повідомляє Православна Волинь.
Стрілець-снайпер аеромобільного батальйону військової частини А0281, житель села Смолигів Луцького району Валерій Марушко загинув 17 грудня 2023 року в селі Мар’їнка Покровського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу. Воїн був мобілізаваний у жовтні 2023 року, після чого близько місяця проходив військові навчання у Польщі.
Перший бій на передовій став для воїна останнім. Вдома у нього залишилися згорьовані батьки, сестри та брат. Мама захисника – багаторічна хористка храму у Смолигові.
Поховали Героя на місцевому кладовищі.
«Вічна і блаженна пам‘ять воїну!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Православна Волинь.
Стрілець-снайпер аеромобільного батальйону військової частини А0281, житель села Смолигів Луцького району Валерій Марушко загинув 17 грудня 2023 року в селі Мар’їнка Покровського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу. Воїн був мобілізаваний у жовтні 2023 року, після чого близько місяця проходив військові навчання у Польщі.
Перший бій на передовій став для воїна останнім. Вдома у нього залишилися згорьовані батьки, сестри та брат. Мама захисника – багаторічна хористка храму у Смолигові.
Поховали Героя на місцевому кладовищі.
«Вічна і блаженна пам‘ять воїну!» - йдеться у повідомленні.
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