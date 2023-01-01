Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для відправки в Україну, – Рютте

Марк Рютте провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.



Про це він



"Сьогодні я поінформував президента Зеленського про рішення нашого уряду підготувати перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну. Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України. Окрім дозволу на експорт, перед поставкою має бути виконано низку інших критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, за оптимістичними прогнозами, винищувачі F-16 можуть з’явитися в Україні вже в першій половині 2024 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр Нідерландівпровів розмову із президентомПро це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ."Сьогодні я поінформував президента Зеленського про рішення нашого уряду підготувати перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну. Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України. Окрім дозволу на експорт, перед поставкою має бути виконано низку інших критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що міністр закордонних справзаявив, що, за оптимістичними прогнозами, винищувачі F-16 можуть з’явитися в Україні вже в першій половині 2024 року.

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