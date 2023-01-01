На Волині зловили нелегалок із росії та Білорусі

На Волині зловили нелегалок із росії та Білорусі
На Волині працівники Міграційної служби виявили громадянок Білорусі та росії, які не мали дозвільних документів на проживання.

Про це у фейсбуці повідомляє Міграційна служба Волині.

Сьогодні, 22 грудня, працівники Камінь-Каширського відділу Міграційної служби Волині під час профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант", виявили та затримали громадянку росії та громадянку білорусії без дозвільних документів на проживання.

Згідно з чинним законодавством іноземок притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні.

Міграційна служба вкотре закликає іноземців не порушувати норми міграційного законодавства нашої держави

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Теги: нелегал, Волинь
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