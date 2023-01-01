На Волині зловили нелегалок із росії та Білорусі



Міграційна служба вкотре закликає іноземців не порушувати норми міграційного законодавства нашої держави



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На Волині працівники Міграційної служби виявили громадянок Білорусі та росії, які не малиПро це у фейсбуці повідомляє Міграційна служба Волині.Сьогодні, 22 грудня, працівники Камінь-Каширського відділу Міграційної служби Волині під час профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант", виявили та затримали громадянку росії та громадянку білорусії без дозвільних документів на проживання.Згідно з чинним законодавством іноземок притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні.