На Волині зловили нелегалок із росії та Білорусі
Сьогодні, 15:48
На Волині працівники Міграційної служби виявили громадянок Білорусі та росії, які не мали дозвільних документів на проживання.
Про це у фейсбуці повідомляє Міграційна служба Волині.
Сьогодні, 22 грудня, працівники Камінь-Каширського відділу Міграційної служби Волині під час профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант", виявили та затримали громадянку росії та громадянку білорусії без дозвільних документів на проживання.
Згідно з чинним законодавством іноземок притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні.
Міграційна служба вкотре закликає іноземців не порушувати норми міграційного законодавства нашої держави
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Про це у фейсбуці повідомляє Міграційна служба Волині.
Сьогодні, 22 грудня, працівники Камінь-Каширського відділу Міграційної служби Волині під час профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант", виявили та затримали громадянку росії та громадянку білорусії без дозвільних документів на проживання.
Згідно з чинним законодавством іноземок притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні.
Міграційна служба вкотре закликає іноземців не порушувати норми міграційного законодавства нашої держави
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