Діти-сироти з Луцька отримали подарунки від телеграм-каналу «Труха Україна»





Про це розповів власник мережі телеграм-каналів «Труха» Максим Лавриненко.



Подарунки отримали вихованці дитячих будинків не лише Луцька, а й Тернополя, Чернівців та Хмельницького. Допомога була надана в рамках проєкту «Труха Допомагає» - проєкт всебічної допомоги українцям та ЗСУ.



Ініціювали проєкт допомоги дітям підписники регіональних телеграм-каналів «Труха», які активно звертались до адміністраторів із закликом допомогти малятам та надавати всебічну допомогу, не обмежуючись лише постраждалими від ракетних ударів та ЗСУ.



«Труха» почула заклики свої підписників із місцевого пабліку





«Кожна така маленька допомога дуже позитивно впливає на дітей, коли я бачу, що вони щасливі, це надихає, і я розумію, що все роблю правильно», - каже власник «Трухи» Максим Лавриненко.



Також Лавриненко додав, що з початку повномасштабного вторгнення «Труха Україна» допомогла ЗСУ на суму більше 35 млн грн. В основному допомога була спрямована на задоволення найнагальніших потреб українських військових. Зокрема, на дрони, які використовуються для розвідки та вкрай необхідні на фронті, а також на FPV-дрони, тепловізори, цілевказівники, автомобілі та запчастини до них та інші необхідні речі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дітки-сироти з Луцька отримали напередодні різдвяно-новорічних свят солодкі подарунки від відомого телеграм-пабліку «Труха Україна».Про це розповів власник мережі телеграм-каналів «Труха»Подарунки отримали вихованці дитячих будинків не лише Луцька, а й Тернополя, Чернівців та Хмельницького. Допомога була надана в рамках проєкту «Труха Допомагає» - проєкт всебічної допомоги українцям та ЗСУ.Ініціювали проєкт допомоги дітям підписники регіональних телеграм-каналів «Труха», які активно звертались до адміністраторів із закликом допомогти малятам та надавати всебічну допомогу, не обмежуючись лише постраждалими від ракетних ударів та ЗСУ.«Труха» почула заклики свої підписників із місцевого пабліку «Труха Луцьк» та відреагувала – Максим Лавриненко особисто відвідав дитячі будинки різних міст, поспілкувався з керівниками та отримав перелік нагальних потреб, які планує втілити у життя власними силами або додатково підключивши благодійний фонд «Труха Україна».- каже власник «Трухи» Максим Лавриненко.Також Лавриненко додав, що з початку повномасштабного вторгнення «Труха Україна» допомогла ЗСУ на суму більше 35 млн грн. В основному допомога була спрямована на задоволення найнагальніших потреб українських військових. Зокрема, на дрони, які використовуються для розвідки та вкрай необхідні на фронті, а також на FPV-дрони, тепловізори, цілевказівники, автомобілі та запчастини до них та інші необхідні речі.

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