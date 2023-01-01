Якою буде погода на Різдво у Луцьку та на Волині

Якою буде погода на Різдво у Луцьку та на Волині
Волинські синоптики розповіли, якою буде погода у понеділок, 25 грудня, на Різдво та після нього.

Про це повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології у своєму телеграм-каналі.

У понеділок, 25 грудня, буде хмарно. Вночі сніг з переходом в дощ, вдень дощ. Місцями ожеледиця. Вночі подекуди слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

У вівторок, 26 грудня, на території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

У середу, 27 грудня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, Різдво
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