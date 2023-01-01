На Волині завтра прощатимуться із Героєм Михайлом Ковбом

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Михайлом Ковбом
У селі Нічогівка на Волині завтра, 23 грудня, проведуться в останню путь військовослужбовця ЗСУ Михайла Ковба.

Про це повідомляє Колківська селищна ОТГ у фейсбуці.

Сьогодні, 22 грудня, краяни зустрічатимуть траурний кортеж полеглого Героя Михайла Ковба. У Колки він прибуде орієнтовно о 17:00.
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Михайлом Ковбом

Церемонія прощання з Михайлом Ковбом пройде в суботу, 23 грудня, біля рідної домівки воїна об 11:00 в селі Нічогівка.

Опісля у храмі Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ відбудеться чин відспівування Героя. Поховають відважного земляка на місцевому кладовищі.

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Теги: загиблі, війна
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