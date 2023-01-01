Зупинилося серце колишньої завідувачки нотаріальної контори на Волині

Після тривалої хвороби, на 62 році життя, відійшла у вічність, яка багато років працювала завідувачкою Ківерцівської районної державної нотаріальної контори.Про це у фейсбуці інформує відділення Нотаріальної палати України у Волинській області.Сьогодні у нотаріальної спільноти Волині втрата. Після тривалої хвороби, на 62 році життя, відійшла у вічність Надія Літвак Володимирівна, яка багато років працювала завідувачкою Ківерцівської районної державної нотаріальної контори.«Нехай добрий, світлий спомин про Надію Володимирівну назавжди залишиться в серцях рідних, колег, усіх хто її любив та шанував. У нашій памʼяті Надія Володимирівна завжди залишиться доброзичливою колегою, мудрим порадником, професіоналом своєї справи. Висловлюємо щирі співчуття родині з приводу непоправної втрати. Вічна і світла памʼять нашій колезі», - йдеться у повідомленні.