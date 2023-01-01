Зупинилося серце колишньої завідувачки нотаріальної контори на Волині

Зупинилося серце колишньої завідувачки нотаріальної контори на Волині
Після тривалої хвороби, на 62 році життя, відійшла у вічність Надія Літвак, яка багато років працювала завідувачкою Ківерцівської районної державної нотаріальної контори.

Про це у фейсбуці інформує відділення Нотаріальної палати України у Волинській області.

Сьогодні у нотаріальної спільноти Волині втрата. Після тривалої хвороби, на 62 році життя, відійшла у вічність Надія Літвак Володимирівна, яка багато років працювала завідувачкою Ківерцівської районної державної нотаріальної контори.

Зупинилося серце колишньої завідувачки нотаріальної контори на Волині


«Нехай добрий, світлий спомин про Надію Володимирівну назавжди залишиться в серцях рідних, колег, усіх хто її любив та шанував. У нашій памʼяті Надія Володимирівна завжди залишиться доброзичливою колегою, мудрим порадником, професіоналом своєї справи. Висловлюємо щирі співчуття родині з приводу непоправної втрати. Вічна і світла памʼять нашій колезі», - йдеться у повідомленні.


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Теги: смерть, Волинь
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