Зупинилося серце колишньої завідувачки нотаріальної контори на Волині
Сьогодні, 16:53
Після тривалої хвороби, на 62 році життя, відійшла у вічність Надія Літвак, яка багато років працювала завідувачкою Ківерцівської районної державної нотаріальної контори.
Про це у фейсбуці інформує відділення Нотаріальної палати України у Волинській області.
Сьогодні у нотаріальної спільноти Волині втрата. Після тривалої хвороби, на 62 році життя, відійшла у вічність Надія Літвак Володимирівна, яка багато років працювала завідувачкою Ківерцівської районної державної нотаріальної контори.
«Нехай добрий, світлий спомин про Надію Володимирівну назавжди залишиться в серцях рідних, колег, усіх хто її любив та шанував. У нашій памʼяті Надія Володимирівна завжди залишиться доброзичливою колегою, мудрим порадником, професіоналом своєї справи. Висловлюємо щирі співчуття родині з приводу непоправної втрати. Вічна і світла памʼять нашій колезі», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці інформує відділення Нотаріальної палати України у Волинській області.
Сьогодні у нотаріальної спільноти Волині втрата. Після тривалої хвороби, на 62 році життя, відійшла у вічність Надія Літвак Володимирівна, яка багато років працювала завідувачкою Ківерцівської районної державної нотаріальної контори.
«Нехай добрий, світлий спомин про Надію Володимирівну назавжди залишиться в серцях рідних, колег, усіх хто її любив та шанував. У нашій памʼяті Надія Володимирівна завжди залишиться доброзичливою колегою, мудрим порадником, професіоналом своєї справи. Висловлюємо щирі співчуття родині з приводу непоправної втрати. Вічна і світла памʼять нашій колезі», - йдеться у повідомленні.
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