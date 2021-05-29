Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ Сандигу через чотири дні після призначення

Президентзвільнивз посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, через чотири дні після призначення.Відповідний указ оприлюднений на сайті Глави держави, пише Українська правда.Указ датовано 22 грудня.Водночас призначення Максима Сандиги відбулося 18 грудня, тобто за чотири дні до звільнення.Причини звільнення не повідомляються.Максим Сандига є колишнім колегою по роботі на Донеччині нинішнього голови Антимонопольного комітетуСаме Кириленко призначив Сандигу на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Цю посаду Сандига обіймав до призначення в Антимонопольний комітет.До зустрічі з Кириленком Сандига мав досить різношерстну професійну біографію.