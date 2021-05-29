Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ Сандигу через чотири дні після призначення

Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ Сандигу через чотири дні після призначення
Президент Володимир Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, через чотири дні після призначення.

Відповідний указ оприлюднений на сайті Глави держави, пише Українська правда.

Указ датовано 22 грудня.

Водночас призначення Максима Сандиги відбулося 18 грудня, тобто за чотири дні до звільнення.

Причини звільнення не повідомляються.

Максим Сандига є колишнім колегою по роботі на Донеччині нинішнього голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Саме Кириленко призначив Сандигу на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Цю посаду Сандига обіймав до призначення в Антимонопольний комітет.

До зустрічі з Кириленком Сандига мав досить різношерстну професійну біографію.

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Теги: Зеленський, призначення, АМКУ
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