Україна повернула тіла 66 загиблих українських Героїв

Україна повернула тіла 66 загиблих українських Героїв
На підконтрольну уряду України територію сьогодні, 22 грудня, повернули тіла 66 оборонців України.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Захід здійснено зусиллями співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України.

"Дякуємо за сприяння та важливі зусилля Міжнародному комітету Червоного Хреста та особисто очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну", - наголошують у
Україна повернула тіла 66 загиблих українських Героїв

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
Україна повернула тіла 66 загиблих українських Героїв
Україна повернула тіла 66 загиблих українських Героїв
Україна повернула тіла 66 загиблих українських Героїв
Україна повернула тіла 66 загиблих українських Героїв
Україна повернула тіла 66 загиблих українських Героїв

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Теги: Росія, Україна, війна
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