Зеленський вручив найвищу державну нагороду батькам Героя з Волині
Сьогодні, 15:33
Президент Володимир Зеленський вручив батькам Героя України Романа Букала з Волині посмертну нагороду сина.
Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська районна адміністрація.
Днями минув скорботний рік, як смертю хоробрих поліг за Україну її вірний син, – оператор групи спецпризначення команди бойових плавців старший матрос Роман Букало. Юний захисник із Каменя-Каширського ще з 2014-го приєднався до лав оборонців рідної землі, зокрема брав участь у боях за Луганський аеропорт.
У 2022-му після початку повномасштабного вторгнення ворога повернувся з Німеччини та поповнив ряди ЗСУ, був учасником наступальної операції на Херсонському напрямку. Тепер він – воїн небесного легіону.
Своїм указом глава держави присвоїв краянину звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно.
Президент Володимир Зеленський вручив найвищу нагороду батькам загиблого земляка. Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.
«Надзвичайна честь – від імені всього нашого народу дякувати тим українцям, чия хоробрість особлива й чиє ім’я – назавжди в історії нашої незалежності. Ми відзначаємо Героїв України – солдатів і матросів, сержантів і офіцерів, які виявилися здатними на такий чин, що його вага впливає на життя держави, на моральний дух наших воїнів і загальну силу України. Це люди, чия сміливість надихає. Це воїни, які повелися в боях взірцево і які, не шкодуючи себе, проявили абсолютну самовідданість – абсолютну вірність завданню боронити Україну та дбати про побратимів. Я дякую кожному Герою! Дякую кожній родині, яка виховала таких українців – таких справжніх Героїв України», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до присутніх.
«Світла пам’ять Герою! Вічна шана його подвигам! Назавжди – в серцях!» - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
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Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська районна адміністрація.
Днями минув скорботний рік, як смертю хоробрих поліг за Україну її вірний син, – оператор групи спецпризначення команди бойових плавців старший матрос Роман Букало. Юний захисник із Каменя-Каширського ще з 2014-го приєднався до лав оборонців рідної землі, зокрема брав участь у боях за Луганський аеропорт.
У 2022-му після початку повномасштабного вторгнення ворога повернувся з Німеччини та поповнив ряди ЗСУ, був учасником наступальної операції на Херсонському напрямку. Тепер він – воїн небесного легіону.
Своїм указом глава держави присвоїв краянину звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно.
Президент Володимир Зеленський вручив найвищу нагороду батькам загиблого земляка. Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.
«Надзвичайна честь – від імені всього нашого народу дякувати тим українцям, чия хоробрість особлива й чиє ім’я – назавжди в історії нашої незалежності. Ми відзначаємо Героїв України – солдатів і матросів, сержантів і офіцерів, які виявилися здатними на такий чин, що його вага впливає на життя держави, на моральний дух наших воїнів і загальну силу України. Це люди, чия сміливість надихає. Це воїни, які повелися в боях взірцево і які, не шкодуючи себе, проявили абсолютну самовідданість – абсолютну вірність завданню боронити Україну та дбати про побратимів. Я дякую кожному Герою! Дякую кожній родині, яка виховала таких українців – таких справжніх Героїв України», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до присутніх.
«Світла пам’ять Герою! Вічна шана його подвигам! Назавжди – в серцях!» - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
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