Зеленський вручив найвищу державну нагороду батькам Героя з Волині

Президентвручив батькам Героя Україниз Волині посмертну нагороду сина.Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська районна адміністрація.Днями минув скорботний рік, як смертю хоробрих поліг за Україну її вірний син, – оператор групи спецпризначення команди бойових плавців старший матрос Роман Букало. Юний захисник із Каменя-Каширського ще з 2014-го приєднався до лав оборонців рідної землі, зокрема брав участь у боях за Луганський аеропорт.У 2022-му після початку повномасштабного вторгнення ворога повернувся з Німеччини та поповнив ряди ЗСУ, був учасником наступальної операції на Херсонському напрямку. Тепер він – воїн небесного легіону.Своїм указом глава державиз удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно.Президент Володимир Зеленський вручив найвищу нагороду батькам загиблого земляка. Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.«Надзвичайна честь – від імені всього нашого народу дякувати тим українцям, чия хоробрість особлива й чиє ім’я – назавжди в історії нашої незалежності. Ми відзначаємо Героїв України – солдатів і матросів, сержантів і офіцерів, які виявилися здатними на такий чин, що його вага впливає на життя держави, на моральний дух наших воїнів і загальну силу України. Це люди, чия сміливість надихає. Це воїни, які повелися в боях взірцево і які, не шкодуючи себе, проявили абсолютну самовідданість – абсолютну вірність завданню боронити Україну та дбати про побратимів. Я дякую кожному Герою! Дякую кожній родині, яка виховала таких українців – таких справжніх Героїв України», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до присутніх.«Світла пам’ять Герою! Вічна шана його подвигам! Назавжди – в серцях!» - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.