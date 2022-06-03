Не мав дозволу на проживання: на Волині поліцейські затримали громадянина росії
Сьогодні, 13:10
На Маневиччині поліцейські затримали громадянина росії, який не мав дозволу на проживання.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 20 грудня, у рамках проведення операції «Мігрант», дільничний офіцер поліції спільно з поліцейським офіцером громади у селі Прилісне виявили нелегала з росії, який проживав без дозвільних документів.
Йому - 25 років, уродженець Ростовської області, на Волинь приїхав ще до повномасштабної війни і жив дотепер.
Порушника поліцейські передали співробітникам Маневицького районного відділу УДМС.
На росіянина склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення іноземцями та особами без громадянства законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
Іноземцеві доведеться сплатити штраф у сумі 3400 грн.
За рішенням міграційної служби до 18 січня 2024 року він примусово має покинути територію України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 20 грудня, у рамках проведення операції «Мігрант», дільничний офіцер поліції спільно з поліцейським офіцером громади у селі Прилісне виявили нелегала з росії, який проживав без дозвільних документів.
Йому - 25 років, уродженець Ростовської області, на Волинь приїхав ще до повномасштабної війни і жив дотепер.
Порушника поліцейські передали співробітникам Маневицького районного відділу УДМС.
На росіянина склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення іноземцями та особами без громадянства законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
Іноземцеві доведеться сплатити штраф у сумі 3400 грн.
За рішенням міграційної служби до 18 січня 2024 року він примусово має покинути територію України.
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