МВС попередило українців про нову шахрайську схему: що робити
Сьогодні, 14:55
Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar.
Про це у телеграмі повідомляє МВС України.
Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.
Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.
Правоохоронці також пояснили, як уберегти себе від шахраїв.
Варто довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії. Зокрема не можна переходити за сумнівними посиланнями, ділитися номерами телефонів та особистими даними.
«Будьте пильними та не дайте себе ошукати», - зазначили в МВС.
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Про це у телеграмі повідомляє МВС України.
Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.
Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.
Правоохоронці також пояснили, як уберегти себе від шахраїв.
Варто довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії. Зокрема не можна переходити за сумнівними посиланнями, ділитися номерами телефонів та особистими даними.
«Будьте пильними та не дайте себе ошукати», - зазначили в МВС.
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