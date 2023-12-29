Кількість постраждалих у Солом’янському районі Києва зросла

ракетної атаки у Солом’янському районі столиці зросла.



Про це повідомляє в телеграмі МВС.



«Кількість постраждалих у Солом’янському районі зросла. Наразі відомо про 2 загиблих та 43 травмованих людей», - інформує МВС.



Також на місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям.



Нагадаємо, у Солом’янському районі сталося загоряння в багатоповерховому житловому будинку. Рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, триває її ліквідація.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість постраждалих внаслідоку Солом’янському районі столиці зросла.Про це повідомляє в телеграмі МВС.«Кількість постраждалих у Солом’янському районі зросла. Наразі відомо про 2 загиблих та 43 травмованих людей», - інформує МВС.Також на місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям.Нагадаємо, у Солом’янському районі сталося загоряння в багатоповерховому житловому будинку. Рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, триває її ліквідація.

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