Кількість постраждалих у Солом’янському районі Києва зросла
Сьогодні, 13:13
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Солом’янському районі столиці зросла.
Про це повідомляє в телеграмі МВС.
«Кількість постраждалих у Солом’янському районі зросла. Наразі відомо про 2 загиблих та 43 травмованих людей», - інформує МВС.
Також на місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям.
Нагадаємо, у Солом’янському районі сталося загоряння в багатоповерховому житловому будинку. Рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, триває її ліквідація.
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Про це повідомляє в телеграмі МВС.
«Кількість постраждалих у Солом’янському районі зросла. Наразі відомо про 2 загиблих та 43 травмованих людей», - інформує МВС.
Також на місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям.
Нагадаємо, у Солом’янському районі сталося загоряння в багатоповерховому житловому будинку. Рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, триває її ліквідація.
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