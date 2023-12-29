Кількість постраждалих у Солом’янському районі Києва зросла

Кількість постраждалих у Солом’янському районі Києва зросла
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Солом’янському районі столиці зросла.

Про це повідомляє в телеграмі МВС.

«Кількість постраждалих у Солом’янському районі зросла. Наразі відомо про 2 загиблих та 43 травмованих людей», - інформує МВС.
Кількість постраждалих у Солом’янському районі Києва зросла

Також на місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям.
Кількість постраждалих у Солом’янському районі Києва зросла

Нагадаємо, у Солом’янському районі сталося загоряння в багатоповерховому житловому будинку. Рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, триває її ліквідація.
Кількість постраждалих у Солом’янському районі Києва зросла
Кількість постраждалих у Солом’янському районі Києва зросла
Кількість постраждалих у Солом’янському районі Києва зросла

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Теги: ракетна атака, росія
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