Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 7 січня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 7 січня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

У перший тиждень Нового 2024 року на сцені розгортатимуться різдвяні комедійні історії, лунатимуть святкові пісні, а найменших глядачів з нетерпінням чекатиме вистава про хоробрість.

Пропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 5 - 7 січня.

У п’ятницю, 5 січня, о 18:00 запрошують переглянути на основній сцені музичну комедію «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.

Вистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших...
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 7 січня


Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

У суботу, 6 січня, о 12:00 у театрі чекають зустрічі із дітьми на веселій феєрії «Казковий день Лілеї» Павла Гарбуза.

Наважитись вирватись з обіймів владної матері і хоч раз у житті відсвяткувати свій день народження так, як хочеш ти. Про хоробрість зробити крок до змін – ця вистава.

Ввечері 6 та 7 січня о 17:00 закликають побувати на концерті «Теплий вертеп. Пісні зими». Авторка сценарію – Дарина Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 7 січня

Різдво, Новий рік (він же - Василя), Водохреща... Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народження Ісуса Христа на противагу вибрикам російської нечисті... Вертеп, що чекає на вас у нашому театрі, буде саме таким – строкатим, живим і теплим!
А ось у другій частині концерту запрошуємо помандрувати зимовими вулицями та підслухати музичні історії, створені з улюблених українських хітів та отримати свій шматочок Різдвяного дива.

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