Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 7 січня

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



У перший тиждень Нового 2024 року на сцені розгортатимуться різдвяні комедійні історії, лунатимуть святкові пісні, а найменших глядачів з нетерпінням чекатиме вистава про хоробрість.



Пропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 5 - 7 січня.



У п’ятницю, 5 січня, о 18:00 запрошують переглянути на основній сцені музичну комедію «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.



Вистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших...





Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.



У суботу, 6 січня, о 12:00 у театрі чекають зустрічі із дітьми на веселій феєрії «Казковий день Лілеї» Павла Гарбуза.



Наважитись вирватись з обіймів владної матері і хоч раз у житті відсвяткувати свій день народження так, як хочеш ти. Про хоробрість зробити крок до змін – ця вистава.



Ввечері 6 та 7 січня о 17:00 закликають побувати на концерті «Теплий вертеп. Пісні зими». Авторка сценарію – Дарина Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.



Різдво, Новий рік (він же - Василя), Водохреща... Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народження Ісуса Христа на противагу вибрикам російської нечисті... Вертеп, що чекає на вас у нашому театрі, буде саме таким – строкатим, живим і теплим!

А ось у другій частині концерту запрошуємо помандрувати зимовими вулицями та підслухати музичні історії, створені з улюблених українських хітів та отримати свій шматочок Різдвяного дива.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр іменізапрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.У перший тиждень Нового 2024 року на сцені розгортатимуться різдвяні комедійні історії, лунатимуть святкові пісні, а найменших глядачів з нетерпінням чекатиме вистава про хоробрість.Пропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 5 - 7 січня.запрошують переглянути на основній сцені музичну комедіюза повістюта п'єсою, музика. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв УкраїниВистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про ковалята його кохану, про чорта, відьму, дяка і всіх інших...у театрі чекають зустрічі із дітьми на веселій феєріїНаважитись вирватись з обіймів владної матері і хоч раз у житті відсвяткувати свій день народження так, як хочеш ти. Про хоробрість зробити крок до змін – ця вистава.Ввечерізакликають побувати на концерті. Авторка сценарію –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка УкраїниРіздво, Новий рік (він же - Василя), Водохреща... Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народженняна противагу вибрикам російської нечисті... Вертеп, що чекає на вас у нашому театрі, буде саме таким – строкатим, живим і теплим!А ось у другій частині концерту запрошуємо помандрувати зимовими вулицями та підслухати музичні історії, створені з улюблених українських хітів та отримати свій шматочок Різдвяного дива.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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