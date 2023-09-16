Вибрики погоди: перед Новим роком на Волині збирають гриби

Вибрики погоди: перед Новим роком на Волині збирають гриби
Грибники із Шацької громади на Волині знайшли в лісі напередодні Нового року гриби.

Про це пише Район.Шацьк.

Природа дивує аномаліями через теплу погоду. Гриби «зелениці» знайшли любителі тихого полювання на Шаччині.

«Зимові зелениці. Як тільки не дивує нас наша природа А вам, друзі, траплялося збирати гриби напередодні Нового року?» – йдеться у повідомленні.

Гриб, який у Шацькому краї називають «Зелениця», має офіційну назву – «рядовка звичайна». В Україні поширений на Поліссі та в Лісостепу. Росте у хвойних лісах, на піщаних ґрунтах, на вигляд непримітний, але смачний. Правильно приготовлена зелениця урізноманітнює зимове меню і наповнює раціон безліччю корисних речовин. Їх варять, смажать, запікають, заморожують і маринують.

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Теги: гриби, Волинь
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