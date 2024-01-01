На фронті обірвалося життя Степана Самолюка з Волині

На фронті обірвалося життя Степана Самолюка з Волині
У бою неподалік села Мала Токмачка на Запоріжжі загинув волинський військовослужбовець Степан Самолюк з Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Любомльська міськрада.

«Клята війна знову принесла біль і горе у родини наших земляків, у нашу громаду. Від чергової трагічної звістки, чергової тяжкої, непоправної втрати для всіх нас стискається серце», - зазначили у міськраді.

31 грудня 2023 року, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну, біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області загинув житель села Бірки – Самолюк Степан Степанович, 1977 р.н.
На фронті обірвалося життя Степана Самолюка з Волині

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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