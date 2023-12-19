«Теплий вертеп. Пісні зими»: лучан та гостей міста запрошують на концерт

Тараса Шевченка відбудеться концерт «Теплий вертеп. Пісні зими».



Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.



«Різдво, Новий рік (він же - Василя), Водохреща... Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народження Ісуса Христа на противагу вибрикам російської нечисті... Вертеп, що чекає на вас у нашому театрі, буде саме таким – строкатим, живим і теплим!

А ось у другій частині концерту запрошуємо помандрувати зимовими вулицями та підслухати музичні історії, створені з улюблених українських хітів та отримати свій шматочок Різдвяного дива», - йдеться у дописі.



У постановці візьмуть участь провідні артисти драмтеатру.



Авторка сценарію – Дарина Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.

Початок концерту о 17:00.

Тривалість – 2 год 30 хв.

Квитки на концерт можна купити у касі та адміністраторів, а також на







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На цих вихідних, 6 та 7 січня, а також 14 січня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі іменівідбудеться концертПро це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.- йдеться у дописі.У постановці візьмуть участь провідні артисти драмтеатру.Авторка сценарію –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка УкраїниПочаток концерту о 17:00.Тривалість – 2 год 30 хв.Квитки на концерт можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру

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