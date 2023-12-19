«Теплий вертеп. Пісні зими»: лучан та гостей міста запрошують на концерт
Сьогодні, 12:15
На цих вихідних, 6 та 7 січня, а також 14 січня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт «Теплий вертеп. Пісні зими».
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Різдво, Новий рік (він же - Василя), Водохреща... Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народження Ісуса Христа на противагу вибрикам російської нечисті... Вертеп, що чекає на вас у нашому театрі, буде саме таким – строкатим, живим і теплим!
А ось у другій частині концерту запрошуємо помандрувати зимовими вулицями та підслухати музичні історії, створені з улюблених українських хітів та отримати свій шматочок Різдвяного дива», - йдеться у дописі.
У постановці візьмуть участь провідні артисти драмтеатру.
Авторка сценарію – Дарина Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Початок концерту о 17:00.
Тривалість – 2 год 30 хв.
Квитки на концерт можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Різдво, Новий рік (він же - Василя), Водохреща... Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народження Ісуса Христа на противагу вибрикам російської нечисті... Вертеп, що чекає на вас у нашому театрі, буде саме таким – строкатим, живим і теплим!
А ось у другій частині концерту запрошуємо помандрувати зимовими вулицями та підслухати музичні історії, створені з улюблених українських хітів та отримати свій шматочок Різдвяного дива», - йдеться у дописі.
У постановці візьмуть участь провідні артисти драмтеатру.
Авторка сценарію – Дарина Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Початок концерту о 17:00.
Тривалість – 2 год 30 хв.
Квитки на концерт можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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