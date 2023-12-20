У центрі Луцька відкрилась сучасна клініка естетичної медицини Dr. Shavaliuk*

У Луцьку напередодні Нового року відкрилась сучасна клініка естетичної медициниНа клієнтів радо чекають спеціалісти із медичною освітою на чолі із, які проводять контурну пластику обличчя, ін’єкційні та апаратні процедури із використанням сертифікованих препаратів та косметицевтики, а ще масажі, ендосфера-терапію та лазерну епіляцію. До всього ж у клініці веде прийом дерматохірург та трихолог.- ділиться своєю історією лікар естетичної медицини Дмитро Шавалюк та починає екскурсію клінікою.У Dr. Shavaliuk можна вирішити не лише проблеми зі шкірою обличчя та тіла, а й скорегувати їх за допомогою ін’єкцій або косметичних процедур., - наголошує лікар Шавалюк.Окрім того, що засновник клініки Dr. Shavaliuk спеціалізується на ін’єкційних методиках та апаратних технологіях, він також є тренером міжнародної компанії Academy of advanced aesthetics із ін’єкційних методик.Дмитро Шавалюк робить різні ін'єкційні процедури: від мезотерапії до контурної пластики чи ботулінотерапії.- каже лікар.З його слів, найчастіше приходять клієнти на ботулінотерапію, тому ще це швидка процедура, яка дає гарні довготривалі результати.Кабінет лікаря естетичної медицини Дмитра Шавалюка оснащений багатьма сертифікованими апаратами, які допомагають вирішити широкий спектр проблем пацієнтів.Один з них - апарат безопераційної підтяжки обличчя Ulthera.- розповідає Дмитро Шавалюк.- пояснює лікар., - зауважає власник клініки Dr. Shavaliuk.Ще одним апаратом, що творить дива, є мікроголковий Vivace південно-корейського виробництва, який працює не лише на обличчі, а й на тілі.- каже Дмитро Шавалюк.Особливе місце у клініці Dr. Shavaliuk посідає італійський апарат BDR – доглядовий «комбайн», який не потребує реабілітації пацієнта. Працює із такими проблемами як акне, гіперпігментація, противікові зміни.- розповідають Дмитро Шавалюк та спеціаліст, яка працює на апараті BDRУ клініці естетичної медицини Dr. Shavaliuk можна отримати консультацію та лікування у лікаря-дерматолога, дерматохірурга, яка займається видаленням новоутворень, папілом на обличчі та тілі – навіть у делікатних зонах: верхня повіка, статеві органи тощо, а також відбирає матеріали для гістологічного дослідження (панч-біопсія).Тут же проводяться трихологічні процедури – лікування алопеції та інших видів випадіння волосся.Під час процедур у клініці Dr. Shavaliuk використовують та рекомендують космецевтику для регенерації, відновлення шкіри, провікових змін, лікування гіперпігментації, акне, розацеа, профілактики онкологічних захворювань шкіри зі США, Японії, Південної Кореї, Франції, Ізраїлю та України.- розповідає лікар.Окрім якісної космецевтики, пацієнтам пропонують і біологічно активні добавки японського виробництва Yotsuba, які діють із середини організму та передовсім запобігають старінню.Клініка естетичної медицина Dr. Shavaliuk знаходиться за адресою:Запис на прийом за телефоном