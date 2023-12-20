У центрі Луцька відкрилась сучасна клініка естетичної медицини Dr. Shavaliuk*
Сьогодні, 12:59
У Луцьку напередодні Нового року відкрилась сучасна клініка естетичної медицини Dr. Shavaliuk.
На клієнтів радо чекають спеціалісти із медичною освітою на чолі із Дмитром Шавалюком, які проводять контурну пластику обличчя, ін’єкційні та апаратні процедури із використанням сертифікованих препаратів та косметицевтики, а ще масажі, ендосфера-терапію та лазерну епіляцію. До всього ж у клініці веде прийом дерматохірург та трихолог.
«У 15-річному віці я, як і більшість підлітків, мав проблеми з акне і його лікування зайняло у мене довгих 8 років. На щастя, була можливість відвідувати семінари, які проводили лікарі із вищою медичною освітою і це стало поштовхом вступити до медичного університету. В період студентства я продовжував лікувати акне і вирішив, що хочу продовжити свою діяльність у сфері естетичної медицини, розвивати галузь лікування акне та інших дерматологічних захворювань», - ділиться своєю історією лікар естетичної медицини Дмитро Шавалюк та починає екскурсію клінікою.
У Dr. Shavaliuk можна вирішити не лише проблеми зі шкірою обличчя та тіла, а й скорегувати їх за допомогою ін’єкцій або косметичних процедур.
«Ніколи не пораджу зайвого і завжди кажу правду пацієнтам. Буває таке, що дівчата приходять збільшити губи, деяким я відмовляю, якщо бачу, що у них немає потреби їх збільшувати. Головне завдання нашої клініки – не змінювати риси обличчя, зберегти його природність», - наголошує лікар Шавалюк.
Окрім того, що засновник клініки Dr. Shavaliuk спеціалізується на ін’єкційних методиках та апаратних технологіях, він також є тренером міжнародної компанії Academy of advanced aesthetics із ін’єкційних методик.
Дмитро Шавалюк робить різні ін'єкційні процедури: від мезотерапії до контурної пластики чи ботулінотерапії.
«Багато працюю з препаратом Radiesse – це колагеностимулятор, після якого у пацієнтів немає посттравматичного періоду та реабілітації, він не притягує воду, через що пацієнти не змінюються на обличчі та гарно виглядають», - каже лікар.
З його слів, найчастіше приходять клієнти на ботулінотерапію, тому ще це швидка процедура, яка дає гарні довготривалі результати.
Безопераційна підтяжка обличчя
Кабінет лікаря естетичної медицини Дмитра Шавалюка оснащений багатьма сертифікованими апаратами, які допомагають вирішити широкий спектр проблем пацієнтів.
Один з них - апарат безопераційної підтяжки обличчя Ulthera.
«У нас першим у Луцьку з’явився сертифікований FDA апарат SMAS-ліфтингу Ulthera – це безопераційна підтяжка обличчя. Таких результатів досягаємо завдяки дії мікрофокусованого ультразвуку, який підтягує шкіру, компактизує жирові відкладення на обличчі, їх стає менше, та покращує структуру шкіри. Підтягнутий овал обличчя буде помітним вже після першої процедури. Повторити цю процедуру можна буде через півтора-два роки», - розповідає Дмитро Шавалюк.
Гіперпігментація, акне, розацеа, судинна сітка
«Зараз побільшало пацієнтів із проблемною шкірою. Ситуація в країні, стреси загострюють проблеми зі шкірою. Більшість наших пацієнтів мають акне, розацеа, гіперпігментацію або ж хочуть покращити стан шкіри із ознаками старіння. Усе, що стосується візуального вигляду обличчя та якості шкіри, під силу апарату Lumenis М22. І він працює у нашій клініці найбільше. За один сеанс можна скоректувати проблеми із гіперпігментацією, акне, розацеа, прибрати судинну сітку з обличчя. На цьому ж апараті проводять шліфування рубців, акне, постакне», - пояснює лікар.
Корекція жирових відкладень на обличчі
«Апарат із Південної Кореї Agnes для корекції локальних жирових відкладень на обличчі. Ним можна скоректувати грижі нижніх повік, нависаючу носогубну складку, «щічки бульдога» та друге підборіддя. Апарат руйнує жирову тканину, на відміну від ін’єкційних ліполітиків, які лише зменшують її об’єм. У тому місці жирова тканина уже не відновлюється, відбуваються незворотні зміни. Перевага цього апарату і тому, що після руйнування жирової тканини у тих місцях підтягується і шкіра, тобто після процедури вона не провисатиме», - зауважає власник клініки Dr. Shavaliuk.
В’ялість та обвислість шкіри на тілі
Ще одним апаратом, що творить дива, є мікроголковий Vivace південно-корейського виробництва, який працює не лише на обличчі, а й на тілі.
«Разові насадки для кожного пацієнта із 36 позолоченими голками проникають у тканину і працюють при зморшках, розширених порах, рубцях, коли є надлишок шкіри, із в’ялістю, дряблістю тканин, наприклад, після пологів у жінок на животі, стегнах тощо», - каже Дмитро Шавалюк.
Доглядові процедури за шкірою обличчя для жінок та чоловіків
Особливе місце у клініці Dr. Shavaliuk посідає італійський апарат BDR – доглядовий «комбайн», який не потребує реабілітації пацієнта. Працює із такими проблемами як акне, гіперпігментація, противікові зміни.
«Пацієнту очищують шкіру, проводять мікродермобразію, тобто зняття зроговілого верхнього шару шкіри на поверхні обличчя, хімічний та фізичний пілінг. Мікрострумова терапія – масаж мікротоками, завдяки якому покращується мікроциркуляція у шкірі обличчя та має ефект лімфодренажу. Мікронідлінг – нанесення на поверхні шкіри мікротравм для подальшого ефективного нанесення та поглинання шкірою висококонцентрованих сироваток, які проникатимуть у глибші структури шкіри через раневі канали. І насамкінець LED-лампа для заспокоєння або стимуляції шкіри після процедур», - розповідають Дмитро Шавалюк та спеціаліст, яка працює на апараті BDR Вікторія.
Видалення папілом та лікування випадіння волосся
У клініці естетичної медицини Dr. Shavaliuk можна отримати консультацію та лікування у лікаря-дерматолога, дерматохірурга, яка займається видаленням новоутворень, папілом на обличчі та тілі – навіть у делікатних зонах: верхня повіка, статеві органи тощо, а також відбирає матеріали для гістологічного дослідження (панч-біопсія).
Тут же проводяться трихологічні процедури – лікування алопеції та інших видів випадіння волосся.
Сертифікована космецевтика
Під час процедур у клініці Dr. Shavaliuk використовують та рекомендують космецевтику для регенерації, відновлення шкіри, провікових змін, лікування гіперпігментації, акне, розацеа, профілактики онкологічних захворювань шкіри зі США, Японії, Південної Кореї, Франції, Ізраїлю та України.
«Усі засоби між собою схожі за складом та механізмом дії. Але ми підбираємо засоби за співвідношенням інгредієнтів, які необхідні для вирішення проблеми конкретної людини.
І не менш важливим для нас є фінансова можливість пацієнта, тож у нас є і дешевші якісні препарати, і трохи дорожчі», - розповідає лікар.
Окрім якісної космецевтики, пацієнтам пропонують і біологічно активні добавки японського виробництва Yotsuba, які діють із середини організму та передовсім запобігають старінню.
Клініка естетичної медицина Dr. Shavaliuk знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 44.
Запис на прийом за телефоном (099) 423 19 07
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На клієнтів радо чекають спеціалісти із медичною освітою на чолі із Дмитром Шавалюком, які проводять контурну пластику обличчя, ін’єкційні та апаратні процедури із використанням сертифікованих препаратів та косметицевтики, а ще масажі, ендосфера-терапію та лазерну епіляцію. До всього ж у клініці веде прийом дерматохірург та трихолог.
«У 15-річному віці я, як і більшість підлітків, мав проблеми з акне і його лікування зайняло у мене довгих 8 років. На щастя, була можливість відвідувати семінари, які проводили лікарі із вищою медичною освітою і це стало поштовхом вступити до медичного університету. В період студентства я продовжував лікувати акне і вирішив, що хочу продовжити свою діяльність у сфері естетичної медицини, розвивати галузь лікування акне та інших дерматологічних захворювань», - ділиться своєю історією лікар естетичної медицини Дмитро Шавалюк та починає екскурсію клінікою.
У Dr. Shavaliuk можна вирішити не лише проблеми зі шкірою обличчя та тіла, а й скорегувати їх за допомогою ін’єкцій або косметичних процедур.
«Ніколи не пораджу зайвого і завжди кажу правду пацієнтам. Буває таке, що дівчата приходять збільшити губи, деяким я відмовляю, якщо бачу, що у них немає потреби їх збільшувати. Головне завдання нашої клініки – не змінювати риси обличчя, зберегти його природність», - наголошує лікар Шавалюк.
Окрім того, що засновник клініки Dr. Shavaliuk спеціалізується на ін’єкційних методиках та апаратних технологіях, він також є тренером міжнародної компанії Academy of advanced aesthetics із ін’єкційних методик.
Дмитро Шавалюк робить різні ін'єкційні процедури: від мезотерапії до контурної пластики чи ботулінотерапії.
«Багато працюю з препаратом Radiesse – це колагеностимулятор, після якого у пацієнтів немає посттравматичного періоду та реабілітації, він не притягує воду, через що пацієнти не змінюються на обличчі та гарно виглядають», - каже лікар.
З його слів, найчастіше приходять клієнти на ботулінотерапію, тому ще це швидка процедура, яка дає гарні довготривалі результати.
Безопераційна підтяжка обличчя
Кабінет лікаря естетичної медицини Дмитра Шавалюка оснащений багатьма сертифікованими апаратами, які допомагають вирішити широкий спектр проблем пацієнтів.
Один з них - апарат безопераційної підтяжки обличчя Ulthera.
«У нас першим у Луцьку з’явився сертифікований FDA апарат SMAS-ліфтингу Ulthera – це безопераційна підтяжка обличчя. Таких результатів досягаємо завдяки дії мікрофокусованого ультразвуку, який підтягує шкіру, компактизує жирові відкладення на обличчі, їх стає менше, та покращує структуру шкіри. Підтягнутий овал обличчя буде помітним вже після першої процедури. Повторити цю процедуру можна буде через півтора-два роки», - розповідає Дмитро Шавалюк.
Гіперпігментація, акне, розацеа, судинна сітка
«Зараз побільшало пацієнтів із проблемною шкірою. Ситуація в країні, стреси загострюють проблеми зі шкірою. Більшість наших пацієнтів мають акне, розацеа, гіперпігментацію або ж хочуть покращити стан шкіри із ознаками старіння. Усе, що стосується візуального вигляду обличчя та якості шкіри, під силу апарату Lumenis М22. І він працює у нашій клініці найбільше. За один сеанс можна скоректувати проблеми із гіперпігментацією, акне, розацеа, прибрати судинну сітку з обличчя. На цьому ж апараті проводять шліфування рубців, акне, постакне», - пояснює лікар.
Корекція жирових відкладень на обличчі
«Апарат із Південної Кореї Agnes для корекції локальних жирових відкладень на обличчі. Ним можна скоректувати грижі нижніх повік, нависаючу носогубну складку, «щічки бульдога» та друге підборіддя. Апарат руйнує жирову тканину, на відміну від ін’єкційних ліполітиків, які лише зменшують її об’єм. У тому місці жирова тканина уже не відновлюється, відбуваються незворотні зміни. Перевага цього апарату і тому, що після руйнування жирової тканини у тих місцях підтягується і шкіра, тобто після процедури вона не провисатиме», - зауважає власник клініки Dr. Shavaliuk.
В’ялість та обвислість шкіри на тілі
Ще одним апаратом, що творить дива, є мікроголковий Vivace південно-корейського виробництва, який працює не лише на обличчі, а й на тілі.
«Разові насадки для кожного пацієнта із 36 позолоченими голками проникають у тканину і працюють при зморшках, розширених порах, рубцях, коли є надлишок шкіри, із в’ялістю, дряблістю тканин, наприклад, після пологів у жінок на животі, стегнах тощо», - каже Дмитро Шавалюк.
Доглядові процедури за шкірою обличчя для жінок та чоловіків
Особливе місце у клініці Dr. Shavaliuk посідає італійський апарат BDR – доглядовий «комбайн», який не потребує реабілітації пацієнта. Працює із такими проблемами як акне, гіперпігментація, противікові зміни.
«Пацієнту очищують шкіру, проводять мікродермобразію, тобто зняття зроговілого верхнього шару шкіри на поверхні обличчя, хімічний та фізичний пілінг. Мікрострумова терапія – масаж мікротоками, завдяки якому покращується мікроциркуляція у шкірі обличчя та має ефект лімфодренажу. Мікронідлінг – нанесення на поверхні шкіри мікротравм для подальшого ефективного нанесення та поглинання шкірою висококонцентрованих сироваток, які проникатимуть у глибші структури шкіри через раневі канали. І насамкінець LED-лампа для заспокоєння або стимуляції шкіри після процедур», - розповідають Дмитро Шавалюк та спеціаліст, яка працює на апараті BDR Вікторія.
Видалення папілом та лікування випадіння волосся
У клініці естетичної медицини Dr. Shavaliuk можна отримати консультацію та лікування у лікаря-дерматолога, дерматохірурга, яка займається видаленням новоутворень, папілом на обличчі та тілі – навіть у делікатних зонах: верхня повіка, статеві органи тощо, а також відбирає матеріали для гістологічного дослідження (панч-біопсія).
Тут же проводяться трихологічні процедури – лікування алопеції та інших видів випадіння волосся.
Сертифікована космецевтика
Під час процедур у клініці Dr. Shavaliuk використовують та рекомендують космецевтику для регенерації, відновлення шкіри, провікових змін, лікування гіперпігментації, акне, розацеа, профілактики онкологічних захворювань шкіри зі США, Японії, Південної Кореї, Франції, Ізраїлю та України.
«Усі засоби між собою схожі за складом та механізмом дії. Але ми підбираємо засоби за співвідношенням інгредієнтів, які необхідні для вирішення проблеми конкретної людини.
І не менш важливим для нас є фінансова можливість пацієнта, тож у нас є і дешевші якісні препарати, і трохи дорожчі», - розповідає лікар.
Окрім якісної космецевтики, пацієнтам пропонують і біологічно активні добавки японського виробництва Yotsuba, які діють із середини організму та передовсім запобігають старінню.
Клініка естетичної медицина Dr. Shavaliuk знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 44.
Запис на прийом за телефоном (099) 423 19 07
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