На Черкащині військову частину перетворили у підпільну сигаретну фабрику

На Черкащині облаштували підпільний тютюновий цех на території колишньої військової частини. Поліція вилучила продукції на 20 млн грн.Про це в телеграмі повідомила Нацполіція.Цех працював в закритому режимі, а його виробничі потужності дозволяли виготовляти понад 50 000 пачок цигарок на добу.Кілька мешканців регіону облаштували виробництво на території колишньої військової частини. В одному з приміщень встановили промислову лінію, обладнання для сушіння тютюну та пакування.збували під виглядом вітчизняних та іноземних тютюнових виробників через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в Черкаській, Київській та Вінницькій областях.