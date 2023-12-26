На Черкащині військову частину перетворили у підпільну сигаретну фабрику

На Черкащині військову частину перетворили у підпільну сигаретну фабрику
На Черкащині облаштували підпільний тютюновий цех на території колишньої військової частини. Поліція вилучила продукції на 20 млн грн.

Про це в телеграмі повідомила Нацполіція.

Цех працював в закритому режимі, а його виробничі потужності дозволяли виготовляти понад 50 000 пачок цигарок на добу.

Кілька мешканців регіону облаштували виробництво на території колишньої військової частини. В одному з приміщень встановили промислову лінію, обладнання для сушіння тютюну та пакування.

Готову продукцію збували під виглядом вітчизняних та іноземних тютюнових виробників через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в Черкаській, Київській та Вінницькій областях.


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Теги: поліція, Україна
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