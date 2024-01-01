У Нововолинську провели в останню путь Героя Дмитра Світящука

У Нововолинську провели в останню путь Героя Дмитра Світящука
Мешканці Нововолинської громади сьогодні, 4 січня, попрощалися з Героєм Дмитром Світящуком.

Про це повідомляє у телеграмі мер Нововолинська Борис Карпус.

У Свято-Покровському храмі Нововолинська відбулася панахида та прощання з Героєм-Захисником Дмитром Світящуком. Його серце перестало битися 2 січня у рідному місті. В цей час Дмитро перебував у відпустці за станом здоровʼя.
У Нововолинську провели в останню путь Героя Дмитра Світящука

Підтримати маму Героя та всю згорьовану родину прийшло багато друзів, знайомих і побратимів. Молитовно просили в Господа упокоїти душу Дмитра в Царстві Небесному.
У Нововолинську провели в останню путь Героя Дмитра Світящука
У Нововолинську провели в останню путь Героя Дмитра Світящука
У Нововолинську провели в останню путь Героя Дмитра Світящука

Похоронили Дмитра Світящука на кладовищі села Низкиничі.
У Нововолинську провели в останню путь Героя Дмитра Світящука

«Вічна памʼять Герою», - зазначив міський голова.

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Теги: загиблі, війна
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