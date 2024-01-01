У Нововолинську провели в останню путь Героя Дмитра Світящука

Мешканці Нововолинської громади сьогодні, 4 січня, попрощалися з ГероємПро це повідомляє у телеграмі мер НововолинськаУ Свято-Покровському храмі Нововолинська відбулася панахида та прощання з Героєм-Захисником Дмитром Світящуком. Його серце2 січня у рідному місті. В цей час Дмитро перебував у відпустці за станом здоровʼя.Підтримати маму Героя та всю згорьовану родину прийшло багато друзів, знайомих і побратимів. Молитовно просили в Господа упокоїти душу Дмитра в Царстві Небесному.Похоронили Дмитра Світящука на кладовищі села Низкиничі.«Вічна памʼять Герою», - зазначив міський голова.