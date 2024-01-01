Показали наземного робота для ЗСУ, створеного в Україні

Показали наземного робота для ЗСУ, створеного в Україні
В Україні тривають тестування безпілотних технологій, зокрема наземного робота D-21-11.

Про це у телеграмі повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

D-21-11 — це універсальний український робот, який створили учасники оборонного кластера Brave1. Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції.
Показали наземного робота для ЗСУ, створеного в Україні

Також платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Бойова частина повністю знімна.
Показали наземного робота для ЗСУ, створеного в Україні

Бойова частина робота, D-11, вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників — інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу. Зараз команда працює над масштабуванням виробництва.

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Теги: допомога, ЗСУ
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