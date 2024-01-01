В Луцьку зафіксували повторний температурний рекорд
Сьогодні, 12:16
Синоптики учора, 4 січня, в обласному центрі Волині зафіксували повторний температурний рекорд.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.
За даними спостережень метеостанції, 4 січня максимальна температура повітря у Луцьку досягла +7,5°С.
Попереднє рекордне значення було відмічено у 1984 році.
Нагадаємо, минулий рік був найтеплішим у Луцьку за всю історію спостережень.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.
За даними спостережень метеостанції, 4 січня максимальна температура повітря у Луцьку досягла +7,5°С.
Попереднє рекордне значення було відмічено у 1984 році.
Нагадаємо, минулий рік був найтеплішим у Луцьку за всю історію спостережень.
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