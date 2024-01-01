В Луцьку зафіксували повторний температурний рекорд





Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.



За даними спостережень метеостанції, 4 січня максимальна температура повітря у Луцьку досягла +7,5°С.



Попереднє рекордне значення було відмічено у 1984 році.



Нагадаємо, минулий рік був найтеплішим у Луцьку за всю історію спостережень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики учора, 4 січня, в обласному центрі Волині зафіксували повторний температурний рекорд.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.За даними спостережень метеостанції, 4 січня максимальна температура повітря у Луцьку досягла +7,5°С.Попереднє рекордне значення було відмічено у 1984 році.Нагадаємо, минулий рікза всю історію спостережень.

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