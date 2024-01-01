На Волині прощатимуться із Героєм Андрієм Мосійчуком
Сьогодні, 12:33
У селі Старосілля на Волині завтра, 6 січня, проведуть в останню путь загиблого військовослужбовця Андрія Мосійчука.
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
Як розповіли у громаді, краяни сьогодні зустрічатимуть полеглого воїна на рідній землі. Траурний кортеж із тілом Захисника Мосійчука Андрія Івановича прибуде сьогодні, 5 січня, орієнтовно о 17:00 у Колки.
Маршрут кортежу: в смт Колках (АЗС CHIPPO) - вул.Грушевського (поворот на Старосілля) - вул Центральна- с.Старосілля, по вул Волі до домівки Героя.
Поховання відбудеться завтра, 6 січня, в селі Старосілля. Орієнтовно о 12:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Андрій, та чин похорону орієнтовно о 12:30 у місцевому храмі.
«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
Як розповіли у громаді, краяни сьогодні зустрічатимуть полеглого воїна на рідній землі. Траурний кортеж із тілом Захисника Мосійчука Андрія Івановича прибуде сьогодні, 5 січня, орієнтовно о 17:00 у Колки.
Маршрут кортежу: в смт Колках (АЗС CHIPPO) - вул.Грушевського (поворот на Старосілля) - вул Центральна- с.Старосілля, по вул Волі до домівки Героя.
Поховання відбудеться завтра, 6 січня, в селі Старосілля. Орієнтовно о 12:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Андрій, та чин похорону орієнтовно о 12:30 у місцевому храмі.
«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
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