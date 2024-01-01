На Волині прощатимуться із Героєм Андрієм Мосійчуком

У селі Старосілля на Волині завтра, 6 січня, проведуть в останню путь загиблого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.Як розповіли у громаді, краяни сьогодні зустрічатимутьна рідній землі. Траурний кортеж із тілом Захисника Мосійчука Андрія Івановича прибуде сьогодні, 5 січня, орієнтовно о 17:00 у Колки.Маршрут кортежу: в смт Колках (АЗС CHIPPO) - вул.Грушевського (поворот на Старосілля) - вул Центральна- с.Старосілля, по вул Волі до домівки Героя.Поховання відбудеться завтра, 6 січня, в селі Старосілля. Орієнтовно о 12:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Андрій, та чин похорону орієнтовно о 12:30 у місцевому храмі.«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.