На Волині прощатимуться із Героєм Андрієм Мосійчуком

На Волині прощатимуться із Героєм Андрієм Мосійчуком
У селі Старосілля на Волині завтра, 6 січня, проведуть в останню путь загиблого військовослужбовця Андрія Мосійчука.

Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.

Як розповіли у громаді, краяни сьогодні зустрічатимуть полеглого воїна на рідній землі. Траурний кортеж із тілом Захисника Мосійчука Андрія Івановича прибуде сьогодні, 5 січня, орієнтовно о 17:00 у Колки.
На Волині прощатимуться із Героєм Андрієм Мосійчуком

Маршрут кортежу: в смт Колках (АЗС CHIPPO) - вул.Грушевського (поворот на Старосілля) - вул Центральна- с.Старосілля, по вул Волі до домівки Героя.

Поховання відбудеться завтра, 6 січня, в селі Старосілля. Орієнтовно о 12:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Андрій, та чин похорону орієнтовно о 12:30 у місцевому храмі.

«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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