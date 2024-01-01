За волю України віддав своє життя 23-річний Герой з Волині Андрій Мосійчук

За волю України віддав своє життя 23-річний Герой з Волині Андрій Мосійчук
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Мосійчук.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Страшна й безжальна звістка знову прийшла у Колківську громаду. У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой нашої громади, солдат Мосійчук Андрій Іванович, 07.12.2000 р.н., житель с. Старосілля Колківської територіальної громади.

28 грудня 2023 року, захищаючи територіальну цілісність і недоторканність України, отримав важке поранення та 30 грудня 2023 року помер внаслідок бойових травм.

Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Світлий спомин про мужнього земляка залишиться в наших серцях.

Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.
За волю України віддав своє життя 23-річний Герой з Волині Андрій Мосійчук

Зазначається, що усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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