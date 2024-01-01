За волю України віддав своє життя 23-річний Герой з Волині Андрій Мосійчук

Андрій Мосійчук.



Про це



"Страшна й безжальна звістка знову прийшла у Колківську громаду. У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой нашої громади, солдат Мосійчук Андрій Іванович, 07.12.2000 р.н., житель с. Старосілля Колківської територіальної громади.



28 грудня 2023 року, захищаючи територіальну цілісність і недоторканність України, отримав важке поранення та 30 грудня 2023 року помер внаслідок бойових травм.



Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Світлий спомин про мужнього земляка залишиться в наших серцях.



Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Колківській громаді."Страшна й безжальна звістка знову прийшла у Колківську громаду. У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой нашої громади, солдат Мосійчук Андрій Іванович, 07.12.2000 р.н., житель с. Старосілля Колківської територіальної громади.28 грудня 2023 року, захищаючи територіальну цілісність і недоторканність України, отримав важке поранення та 30 грудня 2023 року помер внаслідок бойових травм.Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Світлий спомин про мужнього земляка залишиться в наших серцях.Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію