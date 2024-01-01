На Волині попрощалися з Героєм Василем Коцюбою

Василем Коцюбою, який загинув у бою з російськими окупантами.



Про це



36-річний мешканець села Волиця був мобілізований 29 липня 2023 року, служив у військовій частині А4574, мав звання солдат.



"Останній бій наш Герой прийняв 31 грудня на Бахмутському напрямку Донецької області.



Дорога ціна платиться за незалежність України, гірким болем огортаючи серця все більшої кількості родин.



Односельчани, мешканці з навколишніх сіл, громади, побратими, близькі та знайомі прийшли віддати шану Герою і підтримати родину, а особливо братів та маму, на долю якої випало нелегке випробування самій виростити трьох синів, двоє з яких стали на захист країни.



За душу загиблого воїна Василя піднеслася спільна молитва.



Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. На честь воїна пролунав трикратний військовий салют та Державний Гімн України.



Нехай душа Василя знаходить спокій у вічності, а повага, вдячність і пам’ять про нього ніколи не вмирає", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 4 січня, Турійська громада прощалася із захисником України, який загинув у бою з російськими окупантами.Про це повідомили у громаді.36-річний мешканець села Волиця був мобілізований 29 липня 2023 року, служив у військовій частині А4574, мав звання солдат."Останній бій наш Герой прийняв 31 грудня на Бахмутському напрямку Донецької області.Дорога ціна платиться за незалежність України, гірким болем огортаючи серця все більшої кількості родин.Односельчани, мешканці з навколишніх сіл, громади, побратими, близькі та знайомі прийшли віддати шану Герою і підтримати родину, а особливо братів та маму, на долю якої випало нелегке випробування самій виростити трьох синів, двоє з яких стали на захист країни.За душу загиблого воїна Василя піднеслася спільна молитва.Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. На честь воїна пролунав трикратний військовий салют та Державний Гімн України.Нехай душа Василя знаходить спокій у вічності, а повага, вдячність і пам’ять про нього ніколи не вмирає", - йдеться в повідомленні.

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