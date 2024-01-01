Вночі росія запустила по Україні 29 ударних безпілотників





Про це



"Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА «Shahed-136/131».

До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.



Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.



Переважну більшість «шахедів» знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 5 січня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed». Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – Крим.Про це повідомили Повітряні сили."Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА «Shahed-136/131».До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.Переважну більшість «шахедів» знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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