Вночі росія запустила по Україні 29 ударних безпілотників

Вночі росія запустила по Україні 29 ударних безпілотників
У ніч на 5 січня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed». Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – Крим.

Про це повідомили Повітряні сили.

"Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА «Shahed-136/131».
До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Переважну більшість «шахедів» знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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