З перших днів повномасштабної війни став на захист: помер воїн з Волині Павло Куницький

Куницького Павла Юрійовича.



Про це



"Наш односельчанин, з перших днів війни, не вагаючись, став на захист нашої держави. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять Павла. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин похорону повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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