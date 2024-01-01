З перших днів повномасштабної війни став на захист: помер воїн з Волині Павло Куницький

З перших днів повномасштабної війни став на захист: помер воїн з Волині Павло Куницький
Перестало битися героїчне серце захисника, жителя села Сильне Цуманської громади Куницького Павла Юрійовича.

Про це повідомили у Сильненському старостинському окрузі.

"Наш односельчанин, з перших днів війни, не вагаючись, став на захист нашої держави. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять Павла. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про чин похорону повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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