Навіки в строю: на Волині поховали Героя Миколу Карпука

У селі Журавлине на Волині громада провела в останню путь воїна, який поліг на російсько-українській війні.Про це у фейсбуці повідомилаНебо плакало разом із жителями села Журавлине. Родина, друзі та знайомі попрощалися із воїном, якийу Запорізькій області поблизу міста Оріхів.«Низько схиляємо голови у скорботі… Глибоко співчуваємо рідним і розділяємо біль непоправної втрати. Вічна пам’ять Герою, який не шкодуючи власного життя захищав наш мирний сон і наше щасливе майбутнє. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях», - зазначила вона.