Навіки в строю: на Волині поховали Героя Миколу Карпука
Сьогодні, 13:36
У селі Журавлине на Волині громада провела в останню путь воїна Миколу Карпука, який поліг на російсько-українській війні.
Про це у фейсбуці повідомила Оксана Приступчук.
Небо плакало разом із жителями села Журавлине. Родина, друзі та знайомі попрощалися із воїном, який загинув 29 грудня у Запорізькій області поблизу міста Оріхів.
«Низько схиляємо голови у скорботі… Глибоко співчуваємо рідним і розділяємо біль непоправної втрати. Вічна пам’ять Герою, який не шкодуючи власного життя захищав наш мирний сон і наше щасливе майбутнє. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях», - зазначила вона.
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Про це у фейсбуці повідомила Оксана Приступчук.
Небо плакало разом із жителями села Журавлине. Родина, друзі та знайомі попрощалися із воїном, який загинув 29 грудня у Запорізькій області поблизу міста Оріхів.
«Низько схиляємо голови у скорботі… Глибоко співчуваємо рідним і розділяємо біль непоправної втрати. Вічна пам’ять Герою, який не шкодуючи власного життя захищав наш мирний сон і наше щасливе майбутнє. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях», - зазначила вона.
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