Навіки в строю: на Волині поховали Героя Миколу Карпука

Навіки в строю: на Волині поховали Героя Миколу Карпука
У селі Журавлине на Волині громада провела в останню путь воїна Миколу Карпука, який поліг на російсько-українській війні.

Про це у фейсбуці повідомила Оксана Приступчук.

Небо плакало разом із жителями села Журавлине. Родина, друзі та знайомі попрощалися із воїном, який загинув 29 грудня у Запорізькій області поблизу міста Оріхів.

«Низько схиляємо голови у скорботі… Глибоко співчуваємо рідним і розділяємо біль непоправної втрати. Вічна пам’ять Герою, який не шкодуючи власного життя захищав наш мирний сон і наше щасливе майбутнє. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях», - зазначила вона.



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Теги: загиблі, війна
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