Росія не зупиниться, навіть якщо Україна звільнить свої території, – голова МЗС Латвії

Кріш’яніс Каріньш заявив, що Захід потребує довгострокової стратегії стримування росії, оскільки Москва шукатиме нові цілі для агресії, незалежно від результату повномасштабної війни проти України.



Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, передає



За його словами, росія має "імперіалістичну ідеологію", а це означає, що загроза з боку Москви збережеться, навіть якщо диктатор володимир путін піде, а Україна вийде на кордони 1991 року.



"Росія не зупиниться, росію можна лише зупинити. Зупинка росії в Україні не означає, що це кінець. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Це те, що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії", - наголосив Каріньш.



Каріньш зазначив, що НАТО необхідно посилити потенціал і "оперативну сумісність" своєї оборонної промисловості, щоб забезпечити стандартизацію різних систем озброєнь і уможливити спільне використання боєприпасів і артилерії між членами Альянсу.



"Як тільки війна закінчиться, військова машина почне перебудовуватися. Вона буде шукати способи спровокувати, створити труднощі на своїх кордонах. Ми це знаємо. Ми (НАТО - ред.) повинні переконатися, що ймовірність будь-яких інцидентів просто виключена, завдяки нашій рішучості, нашим інвестиціям в оборону", - додав він.



Водночас Каріньш визнав, що війна в Україні є складним періодом. Але він додав, що оптимістично налаштований щодо того, що і Європа, і США продовжать підтримувати Київ у військовому та фінансовому плані.



Глава МЗС Латвії стверджує, що росія намагається "залякати" Захід, коли заявляє, що він "розділений".



"Росія намагається посіяти серед нас сумніви... Але через Путіна НАТО почало діяти. Нам вдалося зблизитися з усіх питань щодо України", - зауважив він.



Він додав, що єдність Заходу і членство в НАТО для України після війни є необхідними.



"Росія є проблемою в Україні не лише для України, вона становить небезпеку для всієї Європи, навіть після війни. Якщо Україна поверне собі свою територію, росія все одно буде загрозою. Це означає, що ми повинні налаштувати наше мислення на довгострокову перспективу", - додав Каріньш.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Латвіїзаявив, що Захід потребує довгострокової стратегії стримування росії, оскільки Москва шукатиме нові цілі для агресії, незалежно від результату повномасштабної війни проти України.Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ За його словами, росія має "імперіалістичну ідеологію", а це означає, що загроза з боку Москви збережеться, навіть якщо диктатор володимир путін піде, а Україна вийде на кордони 1991 року."Росія не зупиниться, росію можна лише зупинити. Зупинка росії в Україні не означає, що це кінець. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Це те, що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії", - наголосив Каріньш.Каріньш зазначив, що НАТО необхідно посилити потенціал і "оперативну сумісність" своєї оборонної промисловості, щоб забезпечити стандартизацію різних систем озброєнь і уможливити спільне використання боєприпасів і артилерії між членами Альянсу."Як тільки війна закінчиться, військова машина почне перебудовуватися. Вона буде шукати способи спровокувати, створити труднощі на своїх кордонах. Ми це знаємо. Ми (НАТО - ред.) повинні переконатися, що ймовірність будь-яких інцидентів просто виключена, завдяки нашій рішучості, нашим інвестиціям в оборону", - додав він.Водночас Каріньш визнав, що війна в Україні є складним періодом. Але він додав, що оптимістично налаштований щодо того, що і Європа, і США продовжать підтримувати Київ у військовому та фінансовому плані.Глава МЗС Латвії стверджує, що росія намагається "залякати" Захід, коли заявляє, що він "розділений"."Росія намагається посіяти серед нас сумніви... Але через Путіна НАТО почало діяти. Нам вдалося зблизитися з усіх питань щодо України", - зауважив він.Він додав, що єдність Заходу і членство в НАТО для України після війни є необхідними."Росія є проблемою в Україні не лише для України, вона становить небезпеку для всієї Європи, навіть після війни. Якщо Україна поверне собі свою територію, росія все одно буде загрозою. Це означає, що ми повинні налаштувати наше мислення на довгострокову перспективу", - додав Каріньш.

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