П’яний водій скоїв аварію у селі під Луцьком

У селі Жидичин поблизу Луцька трапилася ДТП за участі водія, який перебував в стані спʼяніння.Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Учора, 4 січня, близько 23:00 патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспорту пригоду, яка сталася на автодорозі в селі Жидичин за участі двох транспортних засобів.На місці інспектори встановили, що 33-річний водій автомобіля Opel, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу в русі транспортному засобу марки Mercedes.Під час спілкування із винуватцем ДТП поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2, 54 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 13 разів.Щодо водія було складено два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.Нагадаємо, у Ковельському районі внаслідок автопригоди