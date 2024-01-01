Полеглому волинянину просять присвоїти звання Герой України

У Камінь-Каширській громаді просять всіх небайдужих підтримати петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) хороброму захиснику, старшому солдату 68 окремої єгерської бригади імені Олекси ДовбушаПро це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.Микола був призваний на військову службу взимку 2023 року. Із честю та гідністю він разом із побратимами боронив цілісність нашої держави.Мельник Микола Іванович 15 грудня 2023 року внаслідок мінного обстрілу, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Райгородка Сватівського району Луганської області.Він відважно виконував свій обовʼязок громадянина України. До останнього подиху був вірним своїм побратимам та державі.Микола віддав найцінніше, що в нього було, а саме своє життя, залишивши вдовою свою дружину та трьох дітей, які понад усе чекали повернення чоловіка та батька, який мав багато планів та нездійснених мрій.Мельник Микола Іванович справжній Герой, який заслуговує на найвищу нагороду-Герой України (посмертно).Підтримати петицію можна за цим