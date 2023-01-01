Спомин про Героя. Волинянин Микола Мельник загинув разом із побратимом

пожертвував життям заради свободи Батьківщини волинянин Микола Мельник. Воїн героїчно протистояв ворогові у складі 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.



Загинув 15 грудня під час виконання бойового завдання на Луганщині, пише Леся Мінібаєва на шпальтах видання



Кажуть, хата Миколи та Наталії Мельників вигідно вирізняється у селі з-поміж інших господ якоюсь особливою аурою — усюди відчувається роботяща рука. Усе немов на картинці: завжди охайно прибране подвір’я, а на клумбах — справжній квітковий рай. На території розкошує садок, посаджений дбайливим господарем, а в хаті панував мир і добробут. Разом із дружиною Наталею будували і чепурили своє обійстя, в якому зростили трьох дітей. Роботу пан Микола знаходив і в сусідніх областях: заробляв на будівництві.



«Ще б діждати онуків, і можна спокійно помирати», — казав часто невтомний у розквіті літ трудівник.



Втім, на превеликий жаль, стати дідусем йому так і не судилося. Коли невблаганна війна покликала голову сімейства захищати країну, він без вагань пішов на медогляд, а невдовзі відбув на навчання, що проходили у Рівненський області.



Вже через місяць боєць стримував ворога на передовій у східному напрямку фронту на посаді кулеметника. Як згадує донька полеглого Оксана, нерідко тато нарікав на пекучий біль у нозі, яка дошкуляла йому ще в мирному житті. Але завжди керувався принципом, що саме він мусить здолати будь-які труднощі задля наших майбутніх поколінь, його майбутніх онуків, про яких дуже мріяв. Планував прогнати мокшанське кодло і повернутися із Перемогою.



— На жаль, триклята війна залишила рубці на серці батька ще при житті, — свіжими спогадами після останньої зустрічі з найріднішим ділиться донька. — Він понад усе хотів змінити країну на краще, але дедалі стикався з труднощами на фронті. Важко, казав, було вести війну з такими нерівними можливостями. Останнім часом, розповідав тато, ворог все більше нахабнів і звірствував, відчуваючи свою перевагу на полі бою.



Його відчай ставав все глибшим, бо втрачав фізичні сили, перебуваючи так довго без відпустки. За період бойових дій тато приходив додому лише на п’ять днів, коли померла його мати, і ще на кілька приїздив місяць тому розділити радість таїнства вінчання свого старшого сина Віталія.



- Підняти бойовий дух та підтримати у хвилини скрути завжди допомагали його побратими, до яких він поспішав із нетерпінням. Загинув тато разом із побратимом під час мінометного обстрілу окупанта від отриманих травм, несумісних з життям, — з гіркотою у душі підсумувала Оксана.



У Житнівці вперше за час повномасштабного вторгнення проводять Героя в останню земну дорогу із воєнними почестями.



Двох уродженців цього села, Сергія Смітюха та Анатолія Пивоварчука, поховали за місцем їхнього фактичного проживання. Цього трагічного дня жителі громади у скорботі схиляли голови перед героєм навколішках. Пронизливий погляд і щира душа Миколи Мельника завжди залишаться теплим спомином у серці друзів та земляків. Тепер дружина «відзначатиме» свята без коханого, діти більше ніколи не отримають подарунки від тата на Різдво. А ми довіку не забудемо тих, хто жертвував за нас життям. Закарбуються в пам’яті назавжди образи полеглих у війні.



«Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя, поділяємо біль утрати. Доземний уклін і вічна пам’ять воїну-захиснику. Герої не вмирають!» - йдеться у статті.



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