На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Мельник

На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Мельник
На війні загинув Герой з Волині Микола Мельник.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Невимовно болить, коли найкращі люди нашої країни віддають життя за волю і незалежність держави. З глибоким смутком, жалем повідомляємо про загибель хороброго солдата, жителя села Житнівка – Мельника Миколи Івановича, 1975 року народження", - йдеться в повідомленні.

Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 15 грудня 2023 року в Луганській області.

"Страшне горе спіткало родину. Щиро скорбимо разом із сім'єю солдата. Низький уклін Герою, вічна пам'ять, честь і Слава. Камінь-Каширська міська рада висловлює сердечні слова співчуття рідним людям. Ворогам не буде прощення", - наголошують у громаді.

Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна Миколи Мельника повідомлять додатково.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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