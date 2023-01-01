На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Мельник
Сьогодні, 21:43
На війні загинув Герой з Волині Микола Мельник.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Невимовно болить, коли найкращі люди нашої країни віддають життя за волю і незалежність держави. З глибоким смутком, жалем повідомляємо про загибель хороброго солдата, жителя села Житнівка – Мельника Миколи Івановича, 1975 року народження", - йдеться в повідомленні.
Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 15 грудня 2023 року в Луганській області.
"Страшне горе спіткало родину. Щиро скорбимо разом із сім'єю солдата. Низький уклін Герою, вічна пам'ять, честь і Слава. Камінь-Каширська міська рада висловлює сердечні слова співчуття рідним людям. Ворогам не буде прощення", - наголошують у громаді.
Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна Миколи Мельника повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Невимовно болить, коли найкращі люди нашої країни віддають життя за волю і незалежність держави. З глибоким смутком, жалем повідомляємо про загибель хороброго солдата, жителя села Житнівка – Мельника Миколи Івановича, 1975 року народження", - йдеться в повідомленні.
Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 15 грудня 2023 року в Луганській області.
"Страшне горе спіткало родину. Щиро скорбимо разом із сім'єю солдата. Низький уклін Герою, вічна пам'ять, честь і Слава. Камінь-Каширська міська рада висловлює сердечні слова співчуття рідним людям. Ворогам не буде прощення", - наголошують у громаді.
Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна Миколи Мельника повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Мельник
Сьогодні, 21:43
На кордоні з Польщею помер ще один водій
Сьогодні, 21:10
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові громади на Волині
Сьогодні, 20:15