На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Мельник

Микола Мельник.



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"Невимовно болить, коли найкращі люди нашої країни віддають життя за волю і незалежність держави. З глибоким смутком, жалем повідомляємо про загибель хороброго солдата, жителя села Житнівка – Мельника Миколи Івановича, 1975 року народження", - йдеться в повідомленні.



Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 15 грудня 2023 року в Луганській області.



"Страшне горе спіткало родину. Щиро скорбимо разом із сім'єю солдата. Низький уклін Герою, вічна пам'ять, честь і Слава. Камінь-Каширська міська рада висловлює сердечні слова співчуття рідним людям. Ворогам не буде прощення", - наголошують у громаді.



Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна Миколи Мельника повідомлять додатково.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Невимовно болить, коли найкращі люди нашої країни віддають життя за волю і незалежність держави. З глибоким смутком, жалем повідомляємо про загибель хороброго солдата, жителя села Житнівка – Мельника Миколи Івановича, 1975 року народження", - йдеться в повідомленні.Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 15 грудня 2023 року в Луганській області."Страшне горе спіткало родину. Щиро скорбимо разом із сім'єю солдата. Низький уклін Герою, вічна пам'ять, честь і Слава. Камінь-Каширська міська рада висловлює сердечні слова співчуття рідним людям. Ворогам не буде прощення", - наголошують у громаді.Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна Миколи Мельника повідомлять додатково.

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