На кордоні з Польщею помер ще один водій
Сьогодні, 21:10
Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що сьогодні, 16 грудня, помер водій автівки, яка стояла в черзі на польсько-українському кордоні на пункті пропуску «Краківець — Корчова» через страйк польських перевізників.
Про це він розповів у коментарі «Суспільному».
За словами Баліна, водія забрала швидка, він помер дорогою до лікарні. Наразі очільник Асоціації не знає, з якої компанії був перевізник.
До цього було відомо про ще двох українських водіїв, які померли під час блокади кордону.
Один водій помер перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску. Відомо, що 54-річний чоловік приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону.
Другий водій помер, коли перебував у черзі, спричиненій страйком польських перевізників, перед пунктом пропуску Корчова.
Після смерті другого водія на кордоні Україна звернулася до Міністерства закордонних справ Польщі із черговою офіційною нотою з вимогою розблокувати рух вантажівок.
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Про це він розповів у коментарі «Суспільному».
За словами Баліна, водія забрала швидка, він помер дорогою до лікарні. Наразі очільник Асоціації не знає, з якої компанії був перевізник.
До цього було відомо про ще двох українських водіїв, які померли під час блокади кордону.
Один водій помер перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску. Відомо, що 54-річний чоловік приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону.
Другий водій помер, коли перебував у черзі, спричиненій страйком польських перевізників, перед пунктом пропуску Корчова.
Після смерті другого водія на кордоні Україна звернулася до Міністерства закордонних справ Польщі із черговою офіційною нотою з вимогою розблокувати рух вантажівок.
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