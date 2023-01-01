На кордоні з Польщею помер ще один водій

На кордоні з Польщею помер ще один водій
Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що сьогодні, 16 грудня, помер водій автівки, яка стояла в черзі на польсько-українському кордоні на пункті пропуску «Краківець — Корчова» через страйк польських перевізників.

Про це він розповів у коментарі «Суспільному».

За словами Баліна, водія забрала швидка, він помер дорогою до лікарні. Наразі очільник Асоціації не знає, з якої компанії був перевізник.

До цього було відомо про ще двох українських водіїв, які померли під час блокади кордону.

Один водій помер перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску. Відомо, що 54-річний чоловік приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону.

Другий водій помер, коли перебував у черзі, спричиненій страйком польських перевізників, перед пунктом пропуску Корчова.

Після смерті другого водія на кордоні Україна звернулася до Міністерства закордонних справ Польщі із черговою офіційною нотою з вимогою розблокувати рух вантажівок.


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Теги: кордон, Польща, перевізники, страйк
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