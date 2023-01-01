Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові громади на Волині

Валерій Залужний призначив державну нагороду голові Торчинської громади Юрію Кревському.



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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав наказ: «За плідну працю і взаємодію у справі захисту національних інтересів держави, активне сприяння Збройним силам України у виконанні покладених на них завдань в умовах воєнного стану: нагородити Почесним нагрудним знаком «За сприяння війську» Юрія Кревського, голову Торчинської територіальної громади».



14 грудня нагороду Юрію Михайловичу у приміщенні селищної ради вручив представник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Роман Сегейда.



“Вдячний за високу нагороду. Вона є визнанням роботи нашої громади з підтримки Збройних сил України Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ми разом йдемо до Перемоги і зобов’язані надалі надавати допомогу нашим Збройним силам України”, – висловив вдячність очільник Торчинської громади, Юрій Кревський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУпризначив державну нагороду голові Торчинської громадиПро це повідомляють у Торчинській громаді.Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав наказ: «За плідну працю і взаємодію у справі захисту національних інтересів держави, активне сприяння Збройним силам України у виконанні покладених на них завдань в умовах воєнного стану: нагородити Почесним нагрудним знаком «За сприяння війську» Юрія Кревського, голову Торчинської територіальної громади».14 грудня нагороду Юрію Михайловичу у приміщенні селищної ради вручив представник Центрального управління цивільно-військового співробітництва“Вдячний за високу нагороду. Вона є визнанням роботи нашої громади з підтримки Збройних сил України Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ми разом йдемо до Перемоги і зобов’язані надалі надавати допомогу нашим Збройним силам України”, – висловив вдячність очільник Торчинської громади, Юрій Кревський.

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