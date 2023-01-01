Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові громади на Волині
Сьогодні, 20:15
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові Торчинської громади Юрію Кревському.
Про це повідомляють у Торчинській громаді.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав наказ: «За плідну працю і взаємодію у справі захисту національних інтересів держави, активне сприяння Збройним силам України у виконанні покладених на них завдань в умовах воєнного стану: нагородити Почесним нагрудним знаком «За сприяння війську» Юрія Кревського, голову Торчинської територіальної громади».
14 грудня нагороду Юрію Михайловичу у приміщенні селищної ради вручив представник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Роман Сегейда.
“Вдячний за високу нагороду. Вона є визнанням роботи нашої громади з підтримки Збройних сил України Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ми разом йдемо до Перемоги і зобов’язані надалі надавати допомогу нашим Збройним силам України”, – висловив вдячність очільник Торчинської громади, Юрій Кревський.
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Про це повідомляють у Торчинській громаді.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав наказ: «За плідну працю і взаємодію у справі захисту національних інтересів держави, активне сприяння Збройним силам України у виконанні покладених на них завдань в умовах воєнного стану: нагородити Почесним нагрудним знаком «За сприяння війську» Юрія Кревського, голову Торчинської територіальної громади».
14 грудня нагороду Юрію Михайловичу у приміщенні селищної ради вручив представник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Роман Сегейда.
“Вдячний за високу нагороду. Вона є визнанням роботи нашої громади з підтримки Збройних сил України Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ми разом йдемо до Перемоги і зобов’язані надалі надавати допомогу нашим Збройним силам України”, – висловив вдячність очільник Торчинської громади, Юрій Кревський.
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