Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові громади на Волині

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові громади на Волині
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові Торчинської громади Юрію Кревському.

Про це повідомляють у Торчинській громаді.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав наказ: «За плідну працю і взаємодію у справі захисту національних інтересів держави, активне сприяння Збройним силам України у виконанні покладених на них завдань в умовах воєнного стану: нагородити Почесним нагрудним знаком «За сприяння війську» Юрія Кревського, голову Торчинської територіальної громади».

14 грудня нагороду Юрію Михайловичу у приміщенні селищної ради вручив представник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Роман Сегейда.

“Вдячний за високу нагороду. Вона є визнанням роботи нашої громади з підтримки Збройних сил України Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ми разом йдемо до Перемоги і зобов’язані надалі надавати допомогу нашим Збройним силам України”, – висловив вдячність очільник Торчинської громади, Юрій Кревський.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові громади на Волині
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив державну нагороду голові громади на Волині

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, нагорода, Залужний
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