Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня
Сьогодні, 20:00
17 грудня у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дрібний дощ.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +6°.
Народний прогноз погоди: з цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде – морози стоятимуть, якщо до землі прибивається – скоро відлига.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +6°.
Народний прогноз погоди: з цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде – морози стоятимуть, якщо до землі прибивається – скоро відлига.
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