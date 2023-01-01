Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня
17 грудня у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дрібний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +6°.

Народний прогноз погоди: з цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде – морози стоятимуть, якщо до землі прибивається – скоро відлига.

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Теги: Погода, Луцьк
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