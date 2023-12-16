Умєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Рустем Умєров взяв участь у засідання Конгресу місцевих та регіональних влад та заявив, що очікує від влади на місцях більшого сприяння мобілізаційній роботі.



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Зазначається, що Конгрес провели під головуванням президента та за участі голови Верховної Ради, премʼєр-міністра, голови ОП, членів уряду, депутатів, керівників ОВА, представників органів місцевого самоврядування.



"Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені.



Очікуємо від них (органів місцевого самоврядування – ред.) ще більшого сприяння мобілізаційній роботі.



Хочу додати про загрозу в інформаційному просторі: ворог активно працює над дискредитацією України – назовні та всередині. Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни", - наголосив Умєров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборонивзяв участь у засідання Конгресу місцевих та регіональних влад та заявив, що очікує від влади на місцях більшого сприяння мобілізаційній роботі.Про це пише Українська правда Зазначається, що Конгрес провели під головуванням президента та за участі голови Верховної Ради, премʼєр-міністра, голови ОП, членів уряду, депутатів, керівників ОВА, представників органів місцевого самоврядування."Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені.Очікуємо від них (органів місцевого самоврядування – ред.) ще більшого сприяння мобілізаційній роботі.Хочу додати про загрозу в інформаційному просторі: ворог активно працює над дискредитацією України – назовні та всередині. Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни", - наголосив Умєров.

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