У Луцьку поліція розшукує свідків аварії на Львівській, де збили 10-річну дівчинку

дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Львівській у Луцьку.



Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Аварія трапилася сьогодні, 16 грудня, близько 12 години, в районі тубдиспансеру.



Водій автомобіля Daewoo наїхав на 10-річну пішохідку, яка переходила дорогу. Дівчина отримала травми, її госпіталізували. Водій за кермом був тверезий.



На місці працювали слідчі Луцького РУП. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.



"Для встановлення усіх обставин ДТП, просимо зголоситися свідків аварії. Якщо володієте важливою для слідства інформацією, телефонуйте за номером +380 (50) 257 89 18", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські просять відгукнутися свідківПро це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Аварія трапилася сьогодні, 16 грудня, близько 12 години, в районі тубдиспансеру.Водій автомобіля Daewoo наїхав на 10-річну пішохідку, яка переходила дорогу. Дівчина отримала травми, її госпіталізували. Водій за кермом був тверезий.На місці працювали слідчі Луцького РУП. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України."Для встановлення усіх обставин ДТП, просимо зголоситися свідків аварії. Якщо володієте важливою для слідства інформацією, телефонуйте за номером +380 (50) 257 89 18", - наголошують у поліції.

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