На Сумщині 6 українських прикордонників потрапили у російський полон





Про це написав губернатор російського регіону Роман Старовойт. Також інформацію про полон підтвердило джерело



До взяття у полон причетна диверсійно-розвідувальна група, зазначило наше джерело.



За даними ЗМІ із Сумщини «Кордон. Медіа», у полон українські бійці, ймовірно, потрапили під час одного з бойових зіткнень з окупантами, захищаючи прикордоння.



Старовойт опублікував відео, де невідомий чоловік у військовій формі, якого губернатор назвав українським прикордонником, дає «показання».



На відео чути, як чоловік розповідає про незадоволеність ситуацією в Україні, зокрема процесом мобілізації, також пролунали звинувачення у привласненні державних коштів з боку посадовців. Він закликав «здаватися в полон». Зазначимо, що на формі чоловіка немає шевронів чи інших розпізнавальних знаків.



Ситуація на півночі



У ранковому зведенні 16 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні з Курською областю рф шестеро українських прикордонників потрапили у російських полон.Про це написав губернатор російського регіону. Також інформацію про полон підтвердило джерело hromadske у Держприкордонслужбі.До взяття у полон причетна диверсійно-розвідувальна група, зазначило наше джерело.За даними ЗМІ із Сумщини «Кордон. Медіа», у полон українські бійці, ймовірно, потрапили під час одного з бойових зіткнень з окупантами, захищаючи прикордоння.Старовойт опублікував відео, де невідомий чоловік у військовій формі, якого губернатор назвав українським прикордонником, дає «показання».На відео чути, як чоловік розповідає про незадоволеність ситуацією в Україні, зокрема процесом мобілізації, також пролунали звинувачення у привласненні державних коштів з боку посадовців. Він закликав «здаватися в полон». Зазначимо, що на формі чоловіка немає шевронів чи інших розпізнавальних знаків.У ранковому зведенні 16 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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