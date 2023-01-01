На Сумщині 6 українських прикордонників потрапили у російський полон
Сьогодні, 22:33
На кордоні з Курською областю рф шестеро українських прикордонників потрапили у російських полон.
Про це написав губернатор російського регіону Роман Старовойт. Також інформацію про полон підтвердило джерело hromadske у Держприкордонслужбі.
До взяття у полон причетна диверсійно-розвідувальна група, зазначило наше джерело.
За даними ЗМІ із Сумщини «Кордон. Медіа», у полон українські бійці, ймовірно, потрапили під час одного з бойових зіткнень з окупантами, захищаючи прикордоння.
Старовойт опублікував відео, де невідомий чоловік у військовій формі, якого губернатор назвав українським прикордонником, дає «показання».
На відео чути, як чоловік розповідає про незадоволеність ситуацією в Україні, зокрема процесом мобілізації, також пролунали звинувачення у привласненні державних коштів з боку посадовців. Він закликав «здаватися в полон». Зазначимо, що на формі чоловіка немає шевронів чи інших розпізнавальних знаків.
Ситуація на півночі
У ранковому зведенні 16 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.
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Про це написав губернатор російського регіону Роман Старовойт. Також інформацію про полон підтвердило джерело hromadske у Держприкордонслужбі.
До взяття у полон причетна диверсійно-розвідувальна група, зазначило наше джерело.
За даними ЗМІ із Сумщини «Кордон. Медіа», у полон українські бійці, ймовірно, потрапили під час одного з бойових зіткнень з окупантами, захищаючи прикордоння.
Старовойт опублікував відео, де невідомий чоловік у військовій формі, якого губернатор назвав українським прикордонником, дає «показання».
На відео чути, як чоловік розповідає про незадоволеність ситуацією в Україні, зокрема процесом мобілізації, також пролунали звинувачення у привласненні державних коштів з боку посадовців. Він закликав «здаватися в полон». Зазначимо, що на формі чоловіка немає шевронів чи інших розпізнавальних знаків.
Ситуація на півночі
У ранковому зведенні 16 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.
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