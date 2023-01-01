«На щиті» повертається на рідну Волинь Герой Микола Мельник

Мельником Миколою.



Про це



"Прошу всіх жителів Камінь-Каширської громади з усіма почестями зустріти загиблого військовослужбовця. З квітами, патріотичною символікою, навколішки, коридором Слави. Солдат поклав життя на вівтар свободи і незалежності України. Низький уклін Герою і вічна пам'ять!



Маршрут: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста— вул.Магдебурського права(Перше Травня)—вул.Комарова—с.Гута-Камінська—с.Полиці—с.Малі Голоби—с.Гута-Боровенська—с.Оленине—с.Боровне—с.Житнівка", - йдеться в повідомленні.



зазначається, що деталі руху скорботного кортежу та час будуть інформувати додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 грудня, у Камінь-Каширській громаді очікують прибуття скорботного кортежу із нашим Героєм —Про це повідомили у громаді."Прошу всіх жителів Камінь-Каширської громади з усіма почестями зустріти загиблого військовослужбовця. З квітами, патріотичною символікою, навколішки, коридором Слави.. Низький уклін Герою і вічна пам'ять!с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста— вул.Магдебурського права(Перше Травня)—вул.Комарова—с.Гута-Камінська—с.Полиці—с.Малі Голоби—с.Гута-Боровенська—с.Оленине—с.Боровне—с.Житнівка", - йдеться в повідомленні.зазначається, що деталі руху скорботного кортежу та час будуть інформувати додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію