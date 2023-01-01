«На щиті» повертається на рідну Волинь Герой Микола Мельник

«На щиті» повертається на рідну Волинь Герой Микола Мельник
Сьогодні, 18 грудня, у Камінь-Каширській громаді очікують прибуття скорботного кортежу із нашим Героєм — Мельником Миколою.

Про це повідомили у громаді.

"Прошу всіх жителів Камінь-Каширської громади з усіма почестями зустріти загиблого військовослужбовця. З квітами, патріотичною символікою, навколішки, коридором Слави. Солдат поклав життя на вівтар свободи і незалежності України. Низький уклін Герою і вічна пам'ять!

Маршрут: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста— вул.Магдебурського права(Перше Травня)—вул.Комарова—с.Гута-Камінська—с.Полиці—с.Малі Голоби—с.Гута-Боровенська—с.Оленине—с.Боровне—с.Житнівка", - йдеться в повідомленні.

зазначається, що деталі руху скорботного кортежу та час будуть інформувати додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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