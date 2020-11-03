Подружжя створило єдину на Волині патронатну сім'ю. ВІДЕО

Надії та 40-річного Олександра Степанюків разом уже 16 років.



Як розповіла



"У нас на сьогодні 19 дітей разом із зятями і невістками. Найменшому патронатному хлопчику два роки, а найстаршій нашій донечці, яка з прийомної сім'ї, буде 29 років", — каже волинянка.



Вихованка патронатної сім'ї, 10-річна Марія розповіла, що у сім'ї разом з іншими дітьми любить проводити час, малювати і гратися.



"Показали мені, що є така кімната, там де багато іграшок, і можна ними гратися. Я з Камалієм буває, що не можемо поділитися іграшкою, але іграшками треба ділитися. Він каже "нєт", але потім Надюха нас мирить", — говорить дівчинка.



Під патронатом сім'ї Степанюків і 12-річний Назарій. Каже: у сім'ї навчився порядку і отримує багато уваги та підтримки.



"Зі всіма здружився. Чого навчився – це не бути жадібним. Можемо разом настільні ігри грати. Вдома собакам їсти даємо, курей відкриваємо, сніг чистимо. — Чого ще навчився, чого не бачив раніше? – Такої любові..." — сказав хлопець.



Із вихованням дітей батькам допомагає старша донька Надія Борис. Вона — помічниця патронатного вихователя. У сім'ю Степанюків, каже, прийшла у 14-річному віці. Зі слів волинянки, дітям у сім'ї намагаються дату ту любов, котрої їм не вистачало.



"У нас у сім'ї є в кожного свій обов’язок і ми хочемо привчити їх до самостійності. Ми хочемо показати їм і дати любов... Коли дітки виходять із патронатної сім'ї, ідуть далі в прийомні сім'ї чи повертаються до батьків, то зідзвонюємося, вітаємо з днем народження, можемо і бачитися", — каже Надія Борис.



Патронатною сім’єю Степанюки стали 2021-го року, і з того часу під патронатом опіку надали десятьом дітям.



Зі слів Надії, кожна дитина повинна мати дитинство і має відчути любов. Каже: із чоловіком до дітей сильно звикають, і потім їх важко відпускати.



"Ми ніколи не розділяємо. Наші діти інколи ображаються, кажуть: "Мама, ти їх любиш так само, які і нас". Так, приходять чужі, але я не можу сказати, що когось люблю менше, когось не обійняла чи не приділила увагу... От щось купую — купую усім, як обіймаю, то стараюся обійняти кожного", — каже волинянка.



Як зазначила начальниця служби у справах дітей Володимирської міськради Лілія Сидорук, діти, батьків яких позбавляють прав, потрапляють у такі форми виховання: опіка і піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, усиновлення. З її слів, патронатними вихователями можуть бути не всі.



"Сім'я Степанюків дуже гарно справляється зі своїми обов'язками. До неї було влаштовано вже дуже багато дітей: деякі були повернуті назад у сім'ю, деякі пішли в прийомні сім'ї, деякі вернулися до батьків. 99 % діток хочуть залишитися у Надії та Олександра назавжди", — сказала посадовиця.



Начальниця Служби у справах дітей у Володимирі додала: на відміну від притулків, у котрих теж є хороші умови, у патронатній сім'ї діти адаптовуються краще.



Довідково: Патронатні сім’ї надають комплекс послуг із тимчасового догляду та виховання дітей на період подолання дитиною, батьками складних життєвих обставин або на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Дігтів Володимирського району проживає єдина у Волинській області патронатна сім'я. Подружжя 37-річноїта 40-річногоразом уже 16 років.Як розповіла Суспільному Надія, наразі мають семеро дітей під патронатом, що є формою тимчасової опіки. Окрім патронатних, Степанюки виховують всиновлених і прийомних дітей."У нас на сьогодні 19 дітей разом із зятями і невістками. Найменшому патронатному хлопчику два роки, а найстаршій нашій донечці, яка з прийомної сім'ї, буде 29 років", — каже волинянка.Вихованка патронатної сім'ї, 10-річнарозповіла, що у сім'ї разом з іншими дітьми любить проводити час, малювати і гратися."Показали мені, що є така кімната, там де багато іграшок, і можна ними гратися. Я збуває, що не можемо поділитися іграшкою, але іграшками треба ділитися. Він каже "нєт", але потім Надюха нас мирить", — говорить дівчинка.Під патронатом сім'ї Степанюків і 12-річний. Каже: у сім'ї навчився порядку і отримує багато уваги та підтримки."Зі всіма здружився. Чого навчився – це не бути жадібним. Можемо разом настільні ігри грати. Вдома собакам їсти даємо, курей відкриваємо, сніг чистимо. — Чого ще навчився, чого не бачив раніше? – Такої любові..." — сказав хлопець.Із вихованням дітей батькам допомагає старша донька. Вона — помічниця патронатного вихователя. У сім'ю Степанюків, каже, прийшла у 14-річному віці. Зі слів волинянки, дітям у сім'ї намагаються дату ту любов, котрої їм не вистачало."У нас у сім'ї є в кожного свій обов’язок і ми хочемо привчити їх до самостійності. Ми хочемо показати їм і дати любов... Коли дітки виходять із патронатної сім'ї, ідуть далі в прийомні сім'ї чи повертаються до батьків, то зідзвонюємося, вітаємо з днем народження, можемо і бачитися", — каже Надія Борис.Патронатною сім’єю Степанюки стали 2021-го року, і з того часу під патронатом опіку надали десятьом дітям.Зі слів Надії, кожна дитина повинна мати дитинство і має відчути любов. Каже: із чоловіком до дітей сильно звикають, і потім їх важко відпускати."Ми ніколи не розділяємо. Наші діти інколи ображаються, кажуть: "Мама, ти їх любиш так само, які і нас". Так, приходять чужі, але я не можу сказати, що когось люблю менше, когось не обійняла чи не приділила увагу... От щось купую — купую усім, як обіймаю, то стараюся обійняти кожного", — каже волинянка.Як зазначила начальниця служби у справах дітей Володимирської міськради, діти, батьків яких позбавляють прав, потрапляють у такі форми виховання: опіка і піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, усиновлення. З її слів, патронатними вихователями можуть бути не всі."Сім'я Степанюків дуже гарно справляється зі своїми обов'язками. До неї було влаштовано вже дуже багато дітей: деякі були повернуті назад у сім'ю, деякі пішли в прийомні сім'ї, деякі вернулися до батьків. 99 % діток хочуть залишитися у Надії та Олександра назавжди", — сказала посадовиця.Начальниця Служби у справах дітей у Володимирі додала: на відміну від притулків, у котрих теж є хороші умови, у патронатній сім'ї діти адаптовуються краще.Патронатні сім’ї надають комплекс послуг із тимчасового догляду та виховання дітей на період подолання дитиною, батьками складних життєвих обставин або на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

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