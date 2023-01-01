Безплатне харчування у луцьких школах: затвердили перелік дітей
Сьогодні, 11:18
У Луцьку міська влада затвердила грошові норми на безплатне харчування учнів шкіл на другий семестр нинішнього навчального року.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Члени виконавчого комітету установили на ІІ семестр 2023/2024 навчального року безплатне харчування учнів та затвердити грошові норми.
Серед категорій:
- для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей із малозабезпечених сімей – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей, яким надано статуси «Член сім’ї загиблого», «Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України», – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі посвідчення батька чи матері) – 50,00 грн в день на одну дитину;
дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації на виконання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» (на підставі відповідних документів), – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії (на підставі відповідних документів), – 50,00 грн в день на одну дитину. Дозволено переносити термін безкоштовного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (у навчальний період).
- дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених (на підставі відповідних документів) – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей бійців-добровольців антитерористичної операції (на підставі посвідчення батьків) – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей постраждалих учасників Революції Гідності (на підставі відповідних документів) – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1 (на підставі відповідних документів), – 50,00 грн в день на одну дитину;
- вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» – 60,00 грн в день на одну дитину.
Загалом вартість харчування у порівнянні першим семестром збільшиться у школах на 10 гривень, а у дитячих садочках — на 5 гривень.
Безплатним харчуванням необхідно забезпечити 127 дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; 681 дитину із малозабезпечених сімей; 214 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; 882 дитини з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 74 дитини, якій надано статуси «Член сім’ї загиблого», «Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України»; 132 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни; 1779 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації на виконання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»; 196 дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії; 30 дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених; 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції; 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1; 261 вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Члени виконавчого комітету установили на ІІ семестр 2023/2024 навчального року безплатне харчування учнів та затвердити грошові норми.
Серед категорій:
- для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей із малозабезпечених сімей – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей, яким надано статуси «Член сім’ї загиблого», «Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України», – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі посвідчення батька чи матері) – 50,00 грн в день на одну дитину;
дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації на виконання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» (на підставі відповідних документів), – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії (на підставі відповідних документів), – 50,00 грн в день на одну дитину. Дозволено переносити термін безкоштовного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (у навчальний період).
- дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених (на підставі відповідних документів) – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей бійців-добровольців антитерористичної операції (на підставі посвідчення батьків) – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей постраждалих учасників Революції Гідності (на підставі відповідних документів) – 50,00 грн в день на одну дитину;
- дітей, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1 (на підставі відповідних документів), – 50,00 грн в день на одну дитину;
- вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» – 60,00 грн в день на одну дитину.
Загалом вартість харчування у порівнянні першим семестром збільшиться у школах на 10 гривень, а у дитячих садочках — на 5 гривень.
Безплатним харчуванням необхідно забезпечити 127 дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; 681 дитину із малозабезпечених сімей; 214 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; 882 дитини з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 74 дитини, якій надано статуси «Член сім’ї загиблого», «Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України»; 132 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни; 1779 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації на виконання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»; 196 дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії; 30 дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених; 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції; 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1; 261 вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».
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