Безплатне харчування у луцьких школах: затвердили перелік дітей

У Луцьку міська влада затвердила грошові норми научнів шкіл на другий семестр нинішнього навчального року.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Члени виконавчого комітету установили на ІІ семестр 2023/2024 навчального року безплатне харчування учнів та затвердити грошові норми.- для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, – 50,00 грн в день на одну дитину;- дітей із малозабезпечених сімей – 50,00 грн в день на одну дитину;- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, – 50,00 грн в день на одну дитину;- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, – 50,00 грн в день на одну дитину;- дітей, яким надано статуси «Член сім’ї загиблого», «Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України», – 50,00 грн в день на одну дитину;- дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі посвідчення батька чи матері) – 50,00 грн в день на одну дитину;дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації на виконання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» (на підставі відповідних документів), – 50,00 грн в день на одну дитину;- дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії (на підставі відповідних документів), – 50,00 грн в день на одну дитину. Дозволено переносити термін безкоштовного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (у навчальний період).- дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених (на підставі відповідних документів) – 50,00 грн в день на одну дитину;- дітей бійців-добровольців антитерористичної операції (на підставі посвідчення батьків) – 50,00 грн в день на одну дитину;- дітей постраждалих учасників Революції Гідності (на підставі відповідних документів) – 50,00 грн в день на одну дитину;- дітей, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1 (на підставі відповідних документів), – 50,00 грн в день на одну дитину;- вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» – 60,00 грн в день на одну дитину.Загалом вартість харчування у порівнянні першим семестром збільшиться у школах на 10 гривень, а у дитячих садочках — на 5 гривень.Безплатним харчуванням необхідно забезпечити 127 дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; 681 дитину із малозабезпечених сімей; 214 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; 882 дитини з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 74 дитини, якій надано статуси «Член сім’ї загиблого», «Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України»; 132 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни; 1779 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації на виконання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»; 196 дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії; 30 дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених; 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції; 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1; 261 вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».