Понад 6 років позбавлення волі – волинянина судили за наркозлочини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури 47-річного жителя міста Ковель визнано винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті в місця позбавлення волі особливо небезпечної психотропної речовини, а також у незаконному збуті наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).Встановлено, що раніше судимий чоловік придбав у мережі Інтернет та у травні 2023 року надіслав через поштового оператора до Маневицької виправної колонії згорток із психотропною речовиною PVP, прихований у флаконі з-під шампуню. Посилку, яку він адресував знайомому, який відбував покарання в місцях несвободи, вилучили працівники установи.Окрім цього, у травні та жовтні 2024 року ковельчанин незаконно збував метадон, який отримував в межах програми замісної підтримувальної терапії.Вироком Ковельського міськрайонного суду Волинської області йому призначено покарання у виді 6 років та 6 місяців позбавлення волі.