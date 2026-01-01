Україна готова до обміну полоненими вже найближчими тижнями, - Зеленський





Про це Володимира Зеленського.



"Україна передасть американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями", - зазначив глава держави.



Президент підкреслив, що строки реалізації домовленості залежать від темпу Росії, а також комунікації команди США з росіянами.



Зеленський додав, що також обговорювались параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються у країні-агресорці.



Глава держави підкреслив, що деякі з них перебувають там з часу до повномасштабної війни.



Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у межах наступного обміну полоненими між Україною та РФ додому повернуться щонайменше 1000 українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна готує обмін військовополонених - це була одна із найважливіших домовленостей на переговорах в Абу-Дабі. Київ готовий забезпечити результат вже найближчими тижнями.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента"Україна передасть американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями", - зазначив глава держави.Президент підкреслив, що строки реалізації домовленості залежать від темпу Росії, а також комунікації команди США з росіянами.Зеленський додав, що також обговорювались параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються у країні-агресорці.Глава держави підкреслив, що деякі з них перебувають там з часу до повномасштабної війни.Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у межах наступного обміну полоненими між Україною та РФ додому повернуться щонайменше 1000 українців.

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