У Празі зіткнулися два потяги: травмувалися 15 українців, - МЗС





Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає



«За повідомленням посольства України в Чехії, в результаті зіткнення двох потягів на головному залізничному вокзалі Праги 46 пасажирів отримали легкі травми, з них 15 – громадяни України. Звернень на гарячу лінію установи станом на зараз не надходило», - зазначили у МЗС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок зіткнення двох потягів на головному залізничному вокзалі Праги легкі травми дістали 46 пасажирів, серед них - 15 громадян України.Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає Укрінформ «За повідомленням посольства України в Чехії, в результаті зіткнення двох потягів на головному залізничному вокзалі Праги 46 пасажирів отримали легкі травми, з них 15 – громадяни України. Звернень на гарячу лінію установи станом на зараз не надходило», - зазначили у МЗС.

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