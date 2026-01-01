У Празі зіткнулися два потяги: травмувалися 15 українців, - МЗС
Сьогодні, 15:37
Унаслідок зіткнення двох потягів на головному залізничному вокзалі Праги легкі травми дістали 46 пасажирів, серед них - 15 громадян України.
Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає Укрінформ.
«За повідомленням посольства України в Чехії, в результаті зіткнення двох потягів на головному залізничному вокзалі Праги 46 пасажирів отримали легкі травми, з них 15 – громадяни України. Звернень на гарячу лінію установи станом на зараз не надходило», - зазначили у МЗС.
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Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає Укрінформ.
«За повідомленням посольства України в Чехії, в результаті зіткнення двох потягів на головному залізничному вокзалі Праги 46 пасажирів отримали легкі травми, з них 15 – громадяни України. Звернень на гарячу лінію установи станом на зараз не надходило», - зазначили у МЗС.
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