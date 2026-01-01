У смертельній ДТП поблизу Луцька загинув студент ЛНТУ Ярослав Тищук

Ярослав Тищук. Юнакові було 18 років.



Про трагічну загибель студента повідомили на фейсбук-сторінці навчального закладу.



Ярослав Тищук здобував освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньою програмою «Агрономія».



«На 19-му році життя його життєвий шлях трагічно обірвався... Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Поділяємо біль непоправної втрати та сумуємо разом із вами. Вічна та світла пам’ять...» – йдеться у повідомленні університету.



Нагадаємо,



За інформацією поліції Волині, водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині. Від отриманих травм хлопець загинув.



Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ярослава Тищука...

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася пізно ввечері 16 листопада поблизу Луцька, загинув студент Луцького національного технічного університету. Юнакові було 18 років.Про трагічну загибель студента повідомили на фейсбук-сторінці навчального закладу.Ярослав Тищук здобував освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньою програмою «Агрономія».«На 19-му році життя його життєвий шлях трагічно обірвався... Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Поділяємо біль непоправної втрати та сумуємо разом із вами. Вічна та світла пам’ять...» – йдеться у повідомленні університету.Нагадаємо, смертельна аварія сталася 16 листопада близько 23:00 на автодорозі Р-14 поблизу Луцька За інформацією поліції Волині, водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині. Від отриманих травм хлопець загинув.Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію