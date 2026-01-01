У смертельній ДТП поблизу Луцька загинув студент ЛНТУ Ярослав Тищук
Сьогодні, 15:15
У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася пізно ввечері 16 листопада поблизу Луцька, загинув студент Луцького національного технічного університету Ярослав Тищук. Юнакові було 18 років.
Про трагічну загибель студента повідомили на фейсбук-сторінці навчального закладу.
Ярослав Тищук здобував освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньою програмою «Агрономія».
«На 19-му році життя його життєвий шлях трагічно обірвався... Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Поділяємо біль непоправної втрати та сумуємо разом із вами. Вічна та світла пам’ять...» – йдеться у повідомленні університету.
Нагадаємо, смертельна аварія сталася 16 листопада близько 23:00 на автодорозі Р-14 поблизу Луцька.
За інформацією поліції Волині, водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині. Від отриманих травм хлопець загинув.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ярослава Тищука...
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Про трагічну загибель студента повідомили на фейсбук-сторінці навчального закладу.
Ярослав Тищук здобував освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньою програмою «Агрономія».
«На 19-му році життя його життєвий шлях трагічно обірвався... Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Поділяємо біль непоправної втрати та сумуємо разом із вами. Вічна та світла пам’ять...» – йдеться у повідомленні університету.
Нагадаємо, смертельна аварія сталася 16 листопада близько 23:00 на автодорозі Р-14 поблизу Луцька.
За інформацією поліції Волині, водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині. Від отриманих травм хлопець загинув.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ярослава Тищука...
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