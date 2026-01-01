Живі мелодії шедеврів світової класики: огляд вистав у Луцьку 19 – 22 листопада
Сьогодні, 15:14
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня на сцені театру герої шукатимуть щастя у любовному трикутнику та переживатимуть життєві драми. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 19 до 22 листопада.
У четвер, 19 листопада, о 18:00, на основній сцені – музично-танцювальна шоу-вистава «Меню почуттів». Лібрето та хореографія – Олександр Федоров. Тривалість – 1 година 20 хвилин.
«Запрошуємо на вишукану дегустацію найпотаємніших людських бажань, де пристрасний танець, музика та відвертість зривають усі маски…», - інтригують у театрі.
У п'ятницю, 20 листопада, о 18:00, на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі». Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин.
«Коли пристрасть стирає межі дозволеного, а одна ніч перетворюється на небезпечну гру, з якої неможливо вийти без втрат…».
У суботу, 21 листопада, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк за п’єсою Івана Франка «Украдене щастя». Тривалість – 1 година 15 хвилин.
«Історія про фатальний любовний трикутник, де за мить справжнього щастя доводиться розплачуватися зламаними долями та власним життям…».
У неділю, 22 листопада, о 17:00, на основній сцені – «Концерт класичної музики при свічках» у виконанні естрадно-симфонічного оркестру та артистів театру. Тривалість – 1 година 50 хвилин.
«Дозвольте собі зупинити час у напівтемряві залу, де живі мелодії шедеврів світової класики зливаються з теплим мерехтінням сотень свічок…».
У неділю, 22 листопада, о 12:00, на основній сцені – лірична казка «Чарівна лампа Аладдіна» за п'єсою Ярослава Стельмаха. Тривалість – 1 година.
«Захоплива східна пригода про відвагу, справжню дружбу та дива, які завжди трапляються з тими, хто має чисте і щире серце!».
Квитки на вистави можна купити у касі, а також на сайті театру.
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Цього тижня на сцені театру герої шукатимуть щастя у любовному трикутнику та переживатимуть життєві драми. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 19 до 22 листопада.
У четвер, 19 листопада, о 18:00, на основній сцені – музично-танцювальна шоу-вистава «Меню почуттів». Лібрето та хореографія – Олександр Федоров. Тривалість – 1 година 20 хвилин.
«Запрошуємо на вишукану дегустацію найпотаємніших людських бажань, де пристрасний танець, музика та відвертість зривають усі маски…», - інтригують у театрі.
У п'ятницю, 20 листопада, о 18:00, на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі». Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин.
«Коли пристрасть стирає межі дозволеного, а одна ніч перетворюється на небезпечну гру, з якої неможливо вийти без втрат…».
У суботу, 21 листопада, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк за п’єсою Івана Франка «Украдене щастя». Тривалість – 1 година 15 хвилин.
«Історія про фатальний любовний трикутник, де за мить справжнього щастя доводиться розплачуватися зламаними долями та власним життям…».
У неділю, 22 листопада, о 17:00, на основній сцені – «Концерт класичної музики при свічках» у виконанні естрадно-симфонічного оркестру та артистів театру. Тривалість – 1 година 50 хвилин.
«Дозвольте собі зупинити час у напівтемряві залу, де живі мелодії шедеврів світової класики зливаються з теплим мерехтінням сотень свічок…».
У неділю, 22 листопада, о 12:00, на основній сцені – лірична казка «Чарівна лампа Аладдіна» за п'єсою Ярослава Стельмаха. Тривалість – 1 година.
«Захоплива східна пригода про відвагу, справжню дружбу та дива, які завжди трапляються з тими, хто має чисте і щире серце!».
Квитки на вистави можна купити у касі, а також на сайті театру.
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